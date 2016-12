アジア通貨動向（20日）＝軟調、中国懸念が重し

[シンガポール 20日 ロイター] - 20日のアジア通貨市場では、大半の新興 国通貨が軟調。米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨の発表を受け、アジア通貨は 上昇して始まったが、午後には中国株の急落をきっかけに地合いが悪化。上昇分を削って 一段と下落した。 前日発表された米FOMC議事要旨で9月の米利上げが遠のいたと受け止められ、米 ドル安となったのを背景にアジア通貨は午前の取引で上昇した。 しかし、午後には一転して下落。中国の主要株価指数が3%以上下げたことで、不安 定な金融市場が中国経済の重しになるとの懸念が広がった。 マレーシアリンギ は下落。ナジブ首相がペッグ制や資本規制の導入を考えてい ないと発言したが、懸念は払しょくされなかった。 序盤は米ドル安を受けて買い戻しが入ったが、原油価格の下落でマレーシアの輸出懸 念が強まる中、上昇分を維持できなかった。 リンギは、商品価格の下落や政府系ファンド1MDBをめぐるナジブ首相の汚職疑惑 などが圧力となり、今年これまでにアジア新興国通貨の中で最も下落している。 一方、カザフスタンは20日、変動相場制に移行。これを受け、通貨テンゲの対ドル 公式レートは25%以上下落している。 *0704GMT(日本時間午後4時04分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 124.03 123.80 -0.19 Sing dlr 1.4034 1.4032 -0.01 Taiwan dlr 32.501 32.668 +0.51 Korean won 1185.39 1185.30 -0.01 Baht 35.55 35.56 +0.03 Peso 46.43 46.35 -0.17 Rupiah 13845.00 13840.00 -0.04 Rupee 65.23 65.27 +0.05 Ringgit 4.1120 4.1030 -0.22 Yuan 6.3954 6.3955 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 124.03 119.66 -3.53 Sing dlr 1.4034 1.3260 -5.52 Taiwan dlr 32.501 31.718 -2.41 Korean won 1185.39 1099.30 -7.26 Baht 35.55 32.90 -7.45 Peso 46.43 44.72 -3.68 Rupiah 13845.00 12380.00 -10.58 Rupee 65.23 63.03 -3.38 Ringgit 4.1120 3.4965 -14.97 Yuan 6.3954 6.2040 -2.99