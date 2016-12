UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回り低下、9月米利上げ観測後退で

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 20日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 102*20.50=2.7452% 前営業日終盤 101*06.00=2.8161% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*11.00=2.0731% 前営業日終盤 98*27.00=2.1291% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*23.00=1.4736% 前営業日終盤 100*18.25=1.5048% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*30.00=0.6574% 前営業日終盤 99*29.75=0.6614% 20日の米金融・債券市場では、国債利回りが低下。19日公表された7月の米連邦 公開市場委員会(FOMC)議事要旨が、利上げ開始時期を明示しなかったことを受け、 連邦準備理事会(FRB)が9月に利上げを開始するとの観測は後退した。 議事要旨は、利上げ時期が近付いているとしつつも、物価が思うように上昇しないこ とへの懸念を表明したほか、利上げに際し、軟調な世界経済成長に伴うリスクが大き過ぎ るとの見解を示した。 DAデイビッドソンの債券取引バイスプレジデント、メリーアン・ハーリー氏は「F RBが9月に利上げに動かないという見方が広がった。FRBが議事要旨で利上げに関す るシグナルを発することが見込まれていたものの、明確な時期は示されなかった」と述べ た。 米短期金利(店頭取引)は、FRBが約33%の確率で9月に利上げを実施するとの 見方を織り込んだ。1週間前は48%となっていた。 終盤の取引で、指標10年債 は11/32高、利回りは2.09%に低 下した。 原油価格40ドル台に下落し、2009年以来の安値をつけたことを背景に、低イン フレ懸念が高まっているものの、同日実施された160億ドルの5年物インフレ指数連動 債(TIPS)入札は旺盛な需要を集めた。 朝方発表された一連の経済指標は米経済が底堅さを増していることを示し、FRBが 年内に利上げを開始する可能性を示唆した。7月の米中古住宅販売は8年5カ月ぶりの高 水準となり、8月のフィラデルフィア連銀業況指数も市場予想を上回って上昇した。 米財務省は来週総額900億ドルの国債入札を実施する。内訳は、25日に260億 ドルの2年債、26日に350億ドルの5年債、27日に290億ドルの7年債の入札と なっている。 Tボンド先物9月限 は1─9/32高の160─3/32。 Tノート先物9月限 は7.50/32高の128─10.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 22.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -18.25 (+0.50)