UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（21日）＝15本、194億5968万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド ２０１５─０８ ＜愛称：グローバルスピリット３＞ あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド・アルファ２０１５─０８ ＜愛称：グローバル・スピリット３アルファ＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：各３００億円 設定額： ハイブリッド証券ファンド５５億２２０９万円／証券ファンド・アルファ１８億６３９３万円 販売会社： 足利銀行 アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型 ／年２回決算型 アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型 ／年２回決算型 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額：各５００億円 設定額：合計８億４１９４万円 （為替ヘッジあり）毎月：３８２２万円／年２回：１億００３０万円 （為替ヘッジなし）毎月：２億６４６８万円／年２回：４億３８７４万円 販売会社： 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックス連動型上場投信 ＜愛称：ＪＰＸ日経４００レバレッジ指数ＥＴＦ＞ 野村アセットマネジメント 設定上限額：１００億円（自己設定） 設定額：１６億１５９２万円 販売会社： 野村証券、エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、バークレイズ証券、三菱ＵＦＪモ ルガン・スタンレー証券 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００インバース・インデックス連動型上場投信 ＜愛称：ＪＰＸ日経４００インバース指数ＥＴＦ＞ 野村アセットマネジメント 設定上限額：１００億円（自己設定） 設定額：５億１８４８万円 販売会社：野村証券、エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、バークレイズ証券、三菱ＵＦＪモル ガン・スタンレー証券 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 ＜愛称：ＪＰＸ日経４００ダブルインバース指数ＥＴＦ＞ 野村アセットマネジメント 設定上限額：１００億円（自己設定） 設定額：３億９７３０万円 販売会社：野村証券、エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、バークレイズ証券、三菱ＵＦＪモル ガン・スタンレー証券 ＪＰＸ日経４００ブル２倍上場投信（レバレッジ）／（インバース）／（ダブルインバース） シンプレクス・アセット・マネジメント 設定上限額：各２０億円（自己設定） 設定額：合計３２億円 （レバレッジ）１１億円／（インバース）１０億円／（ダブルインバース）１１億円 販売会社：エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、ＳＭＢＣ日興証券 ダイワ上場投信─ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックス 大和証券投資信託委託 設定上限額：２５億円 設定額：２５億円 販売会社： 大和証券、エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、みずほ証券 ダイワ上場投信─ＪＰＸ日経４００インバース・インデックス 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０億円 設定額：１０億円 販売会社：大和証券、エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、みずほ証券 ダイワ上場投信─ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックス 大和証券投資信託委託 設定上限額：２０億円 設定額：２０億円 販売会社： 大和証券、エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、みずほ証券