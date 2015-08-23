24日の国内・海外経済指標と行事予定

(２４日現在) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 1000 ソフトバンク、新サービス発表会 1030 田中原子力規制委員長、泉田新潟県知事と面談 1300 東京電力原子力改革監視委員会記者会見 1400 日本：景気動向指数改訂6月分 ●海外指標など ８月２４日（月） ◇指標 05:00 シンガポール：ＣＰＩ Jul 08:00 台湾：鉱工業生産 Jul 12:30 米シカゴ連銀全米活動指数 Jul ◇イベント 19:55 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演"Pensions and Economy"