［２１日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Monday, 24 August, 2015---------------------
1000 ソフトバンク、新サービス発表会 1030 田中原子力規制委員長、泉田新潟県知事と面談 1300 東京電力原子力改革監視委員会記者会見 1400 日本：景気動向指数改訂6月分 ●海外分● ◇イベント 19:55 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演"Pensions and Economy"
Tuesday, 25 August, 2015---------------------
Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：月例経済報告 1030 日本：４０年利付国債の入札発行 1030 日本：１０年利付国債（９月債）の発行予定額等 1245 日本：４０年利付国債の入札結果 1330 日本：サントリー食品とスターバックス 高級ボトル缶発売発表会 1515 日本：４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 ◇決算予定 25 Aug BMO Q2 2016 Best Buy Co BBY
Wednesday, 26 August, 2015---------------------
0850 日本：７月企業向けサービス価格指数（日銀）
●海外分● ◇イベント 14:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が地域経済の見通しについて講演 17:00 米財務省５年・変動利付２年債入札 スティーブンス豪中銀総裁が講演 Thursday, 27 August, 2015---------------------
0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：２年利付国債の入札発行 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２年利付国債の入札結果 1515 日本：２年利付国債の第II非価格競争入札結果
●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省７年債入札 ジャクソンホール会議 "Inflation Dynamics and Monetary Policy" （２９日まで）
Friday, 28 August, 2015--------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1230 日本：8月国際分散投資戦略調査 Tuesday, 01 September, 2015---------------------
Time Unknown 閣議・閣議後会見
●海外分● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） Sep 17:10 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演
Wednesday, 02 September, 2015---------------------
0850 日本：８月マネタリーベース（日銀）
●海外分● ◇イベント 18:00 米地区連銀経済報告 ポーランド：中銀金利発表 Sep フラジル：中銀金利発表
Thursday, 03 September, 2015--------------------- 1030 日本：木内日銀審議委員講演（青森） 1400 日本：木内日銀審議委員会見（青森）
●海外分● ◇イベント 10:00 マレーシア：中銀金利発表 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Sep 12:30 ＥＣＢ記者会見 15:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 ◇決算予定 03 Sep BMO Q4 2015 Campbell Soup Co CPB Friday, 04 September, 2015--------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
◇イベント 01:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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