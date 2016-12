アジア通貨動向（21日）＝下落、中国製造業ＰＭＩを嫌気

[シンガポール 21日 ロイター] - 21日のアジア通貨市場では新興国通貨が下落。8月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値が約6年半ぶりの低水準となったことや、朝鮮半島の地政学的緊張が高まっていることを受けた。

マレーシアリンギ は17年ぶりの安値を更新。当局は8月半ば時点の外貨準備を1000GMT(日本時間午後7時)に発表する予定だが、投資家は中銀のリンギ防衛能力に懸念を強めている。

ウォン は今週、対ドルで1.8%下落した。韓国の総合株価指数 が2年ぶり安値を付けたことから、オフショアファンドがウォン売りを出した。朝鮮中央通信(KCNA)の報道によると、北朝鮮の金正恩第1書記は前線地域に「準戦時状態」を布告した。

サムスン・フューチャーズの調査責任者、Jeong My-young氏は「北朝鮮情勢は韓国の金融市場にさらなる悪影響を与えている。だが、中国は要因としてそれよりずっと重要だ。中国市場の安定化の兆しが見えなければ、安値拾いの買いも見込めない」と述べた。

今週、タイバーツ は1.2%安、インドネシアルピア は1.1%安、台湾ドル は1.1%安、インドルピーは1.3%安、フィリピンペソ は0.6%安となる見通し。

*0625GMT(日本時間午後3時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。

*Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値。

Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.89 123.42 +0.43 Sing dlr 1.4081 1.4022 -0.42 Taiwan dlr 32.718 32.678 -0.12 Korean won 1194.17 1185.10 -0.76 Baht 35.69 35.63 -0.17 *Peso 46.50 46.50 +0.00 Rupiah 13940.00 13865.00 -0.54 Rupee 65.83 65.54 -0.44 Ringgit 4.1820 4.1375 -1.06 Yuan 6.3950 6.3890 -0.09 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.89 119.66 -2.63 Sing dlr 1.4081 1.3260 -5.83 Taiwan dlr 32.718 31.718 -3.06 Korean won 1194.17 1099.30 -7.94 Baht 35.69 32.90 -7.82 Peso 46.50 44.72 -3.83 Rupiah 13940.00 12380.00 -11.19 Rupee 65.83 63.03 -4.25 Ringgit 4.1820 3.4965 -16.39 Yuan 6.3950 6.2040 -2.99

*フィリピン金融市場は休場。週明け24日に再開。