米金融・債券市場＝国債価格上昇、株安受け逃避買い

[ニューヨーク 21日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 102*26.50=2.7361% 前営業日終盤 102*20.50=2.7452% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*19.00=2.0452% 前営業日終盤 99*11.00=2.0731% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*29.50=1.4308% 前営業日終盤 100*23.00=1.4736% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*00.25=0.6209% 前営業日終盤 99*30.00=0.6574% 21日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。米株価急落を受け、米債への逃避 買いが膨らんだ。9月の米利上げ観測が後退するなか、米債への投資妙味が高まっている 。 取引終盤、指標10年債利回り は2.06%に低下。前日終盤は2.0 8%、前週は2.20%となっていた。 TDセキュリティーズの金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は「こ の日の取引は、中国の動向および、それに伴う株式市場への影響波及一色となった。こう したボラティリティがFRBの行動を思いとどまらせるかどうか、市場参加者は見極めよ うとしている」と述べた。 米短期金利(店頭取引)も低下し、市場で見込まれている9月の利上げ観測が一段 と後退していることが示された。 そうした中、米セントルイス地区連銀のブラード総裁はCNBCに対し、世界成長を めぐる市場の見通しには同意しないとし、引き続き利上げを支持する姿勢を明示した。 フィッシャー副総裁が8月29日にジャクソンホールで予定している講演で、9月利 上げに関する手掛かりを示すかどうか注目されているほか、9月4日に発表される8月の 米雇用統計にも関心が集まる。 バンク・オブ・ノバスコシアの米債取引チャールズ・コミスキー氏は「9月利上げの 可能性は依然存在するが、8月の米雇用統計発表までは一段と確かな感触は得られないだ ろう」と述べた。 また、来週27日に発表される第2・四半期の国内総生産(GDP)伸び率速報値は 3.2%増となることが見込まれている。 Tボンド先物9月限 は3/32高の160─6/32。 Tノート先物9月限 は11/32高の128─21.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 22.25 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 11.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 7.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -19.25 (-0.75)