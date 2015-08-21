〔表〕ＩＭＭ通貨先物の取組＝ＣＦＴＣ（8月18日終了週）

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［２１日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の非商業（投機）部門の取組は以下のとおり。 円 18 Aug 2015 Prior week week Long 45,935 45,768 Short 136,065 150,994 Net -90,130 -105,226 ユーロ 18 Aug 2015 Prior week week Long 68,473 67,373 Short 161,205 182,583 Net -92,732 -115,210 ポンド 18 Aug 2015 Prior week week Long 52,030 41,751 Short 56,001 52,122 Net -3,971 -10,371 スイスフラン 18 Aug 2015 Prior week week Long 8,183 9,668 Short 18,051 16,680 Net -9,868 -7,012 カナダドル 18 Aug 2015 Prior week week Long 21,407 28,546 Short 88,201 95,951 Net -66,794 -67,405 豪ドル 18 Aug 2015 Prior week week Long 47,544 48,017 Short 97,427 99,287 Net -49,883 -51,270 メキシコペソ 18 Aug 2015 Prior week week Long 24,629 18,163 Short 85,056 88,732 Net -60,427 -70,569 ニュージーランドドル 18 Aug 2015 Prior week week Long 14,012 13,931 Short 23,969 24,503 Net -9,957 -10,572 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
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