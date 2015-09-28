29日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 閣議・閣議後会見 ８月自動車生産・輸出実績 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ２年利付国債の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1245 ２年利付国債の入札結果 1330 経済同友会代表幹事会見 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1600 スカイマーク、新体制発足で会見 ●海外指標など ２８日（月） ◇指標12:30 米個人所得・消費支出（商務省） Aug 14:00 米中古住宅販売仮契約指数（ 全米リアルター協会） Aug ◇イベント 09:15 タルーロＦＲＢ理事、フランス中銀主催のパネル討議に参加 「金融仲介機関の金融規制」 17:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 21:00 ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 ◇休場 香港、韓国、台湾 ２９日（火） ◇指標06:00 独輸入物価（連邦統計庁） Aug 09:00 ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州 委員会） Sep 12:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Sep 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Jul 14:00 米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Sep ◇イベント 05:30 インド：中銀金利発表 ＴＰＰ首席交渉官協議（最終日） ◇休場 韓国