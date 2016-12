UPDATE 1-アジア通貨動向（28日）＝マレーシアリンギが17年ぶり安値更新

(情報を更新しました) [シンガポール 28日 ロイター] - 28日のアジア通貨市場では、マレーシア リンギが17年ぶり安値を更新した。国内債券市場からの資金流出が続くとの懸念がリンギ を圧迫した。月末のドル需要でインドネシアルピアも軟調となった。 リンギ はドルに対して4.4080リンギと、1998年1月以来の 安値を記録した。 ある為替ストラテジストは「4.40リンギを付けた時点で、リンギの長期的な価値 を見込む向きが浮上した」と指摘。「ただ、リンギに対する根本的な弱気見通しは変わっ ていない。リンギは海外投資家の国内債券の売りによる資金流出リスクに圧迫されている 」と語った。 インドネシアルピア はドルに対して1万4700ルピアと、25日 に記録した1998年7月以来の安値まで売られた。国内輸入業者の月末ドル需要に圧迫 されている。また、四半期末に投資家や企業が本国に資金を引き揚げていることもルピア 安要因との指摘がある。 0706GMT(日本時間午後4時6分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は 以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.32 120.61 +0.24 Sing dlr 1.4266 1.4253 -0.09 Taiwan dlr* 33.280 33.292 +0.04 Korean won* 1193.78 1194.70 +0.08 Baht 36.27 36.25 -0.06 Peso* 46.83 46.86 +0.06 Rupiah 14695.00 14680.00 -0.10 Rupee* 66.11 66.16 +0.07 Ringgit 4.4080 4.3850 -0.52 Yuan 6.3694 6.3744 +0.08 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.32 119.66 -0.55 Sing dlr 1.4266 1.3260 -7.05 Taiwan dlr 33.280 31.718 -4.69 Korean won 1193.78 1099.30 -7.91 Baht 36.27 32.90 -9.29 Peso 46.83 44.72 -4.51 Rupiah 14695.00 12380.00 -15.75 Rupee 66.11 63.03 -4.66 Ringgit 4.4080 3.4965 -20.68 Yuan 6.3694 6.2040 -2.60 *韓国、台湾は休場。 *インドとフィリピンは25日は休場。前営業日は24日終値。