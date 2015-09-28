29日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 ８月自動車生産・輸出実績 1000 閣議、閣議後大臣会見 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ２年利付国債の入札発行（財務省） 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1245 ２年利付国債の入札結果（財務省） 1330 経済同友会代表幹事会見 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1600 スカイマーク、新体制発足で会見 ●海外指標など ２９日（火） ◇指標 06:00 独輸入物価（連邦統計庁） Aug 09:00 ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） Sep 12:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Sep 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Jul 14:00 米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Sep ◇イベント 05:30 インド：中銀金利発表 ＴＰＰ首席交渉官協議（最終日） ◇休場 韓国