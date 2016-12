米金融・債券市場＝国債価格上昇、世界的な株・商品安受け質への逃避

[ニューヨーク 28日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時37分 99*30.50=2.8773% 前営業日終盤 98*10.50=2.9596% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時37分 99*04.50=2.0967% 前営業日終盤 98*17.00=2.1658% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時31分 99*25.00=1.4205% 前営業日終盤 99*16.50=1.4759% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時32分 99*29.00=0.6722% 前営業日終盤 99*27.25=0.6996% 米金融・債券市場では、国債価格が上昇。中国景気懸念を背景とした世界株安や商品 価格の下落を受けリスク選好度が低下し、安全資産とされる米債の投資妙味が高まった。 週内に発表される米雇用統計も注目されている。 CRTキャピタル・グループのシニア政府債ストラテジスト、イアン・リンジェン氏 は「中国工業部門の企業利益が市場予想を下回り、コモディティ(商品)が終日売りこま れたことで、質への逃避がみられた。10・30年債が短期債をアウトパフォームする動 きとなった」と述べた。 終盤の取引で、10年債 は20/32高、利回りは2.096%。 30年債 は1─24/32高、利回りは2.869%と、1カ月ぶりの 低水準をつけた。 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が年内利上げの可能性を示唆したことを受け、国債 利回りは上昇する場面もあった。 ダドリー総裁は、世界経済のさえない状況やドル高が米インフレ動向を恒久的に抑制 したり市場のインフレ期待を後退させることはないと確信していると指摘。その上でイン フレが上向く可能性や経済が引き続き拡大している点を踏まえ、FRBは「おそらく年内 に利上げするだろう」と語った。10月27─28日の米連邦公開市場委員会(FOMC )での利上げ決定もあり得ると述べた。 今週はイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長、ブレイナードFRB理事、エバン ズ・シカゴ地区連銀総裁など、FRB当局者の発言が相次ぐ。FRBが10月、もしくは 12月に利上げに着手する手掛かりを探ろうと、注目が集まっている。 また、アナリストによると、10月1日発表のISM製造業景気指数、2日発表の9 月米雇用統計の内容がFRBの決定に影響する可能性があるとして注目されている。 Tボンド先物12月限 は2━3/32高の157━17/32。 Tノート先物12月限 は19/32高の128━14/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 5.50 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 0.75 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -4.00 (-1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -31.50 (-1.25)))