30日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 安倍首相が国連で一般討論演説 安倍首相、内外記者会見 0850 ８月鉱工業生産速報（経済産業省） 0850 ８月商業動態統計（経済産業省） 1000 東芝臨時株主総会 1230 榊原経団連会長講演（内外情勢調査会） 1400 ８月新設住宅着工・建設工事受注（国土交通省） 1500 財政制度審議会財政制度分科会 1900 外国為替平衡操作の実施状況 市場変更 ホットランド が東証１部に マザーズから ●海外指標など ３０日（水） ◇指標 01:30 豪住宅着工許可件数 Aug 06:00 独小売売上高（連邦統計庁） Aug 06:45 仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） Jul 07:55 独雇用統計（連邦雇用庁） Sep 08:30 英ＧＤＰ確報値（国立統計局） Q2 08:30 英経常収支（国立統計局） Q2 09:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） Sep 09:00 ユーロ圏失業率（統計局） Aug 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:15 全米雇用報告（ＡＤＰ） Sep 13:45 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Sep ◇イベント 08:00 アイスランド：中銀金利発表 12:35 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演 19:00 イエレンＦＲＢ議長、州銀行監督連盟とＦＲＢ共催の地域銀行に関するセミナーで挨拶 19:10 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が地域銀行に関するセミナーで挨拶 ＴＰＰ閣僚会合（米ジョージア州アトランタ１日まで）