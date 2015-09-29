〔表〕きょうの投信設定（30日）＝12本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 パインブリッジ・バンクローン・ファンド ２０１５─０９＜愛称：アメリカン・スカイ１５─０９＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：鳥取銀行、中銀証券 パインブリッジＵＳ優先ＲＥＩＴファンド ２０１５─０９＜為替ヘッジあり＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社： 岩手銀行、中銀証券 日本株リスク・コントロール戦略ファンド＜愛称：スマート・リターン＞ ＳＢＩアセットマネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：東京スター銀行 ニュージーランド債券ファンド ２０１５─０９（早期償還条項付） ＜愛称：ニュージー・トライ・ネクスト＞ 日興アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社： 東北銀行、八十二銀行 外貨建てニッポン社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１５─０９ ＜愛称：日本のめぐみ１５─０９＞ 大和証券投資信託委託 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：四国銀行、徳島銀行 日系企業海外債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１５─０９＜愛称：日本晴＞ 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：３５０億円 分類：単位型／海外／債券 手数料：上限１．０８％（税込み） 信託報酬：純資産総額に対して年率０．９５０４％（税込み） 販売会社： ＳＭＢＣ証券、愛知銀行 北欧高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１５─０９ ＜愛称：オーロラギフト（為替ヘッジあり）＞ 野村アセットマネジメント 設定上限額：２５０億円 設定額：── 販売会社：北洋銀行 関西応援ファンド＜愛称：関西の未来＞ 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：岩井コスモ証券 スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド＜愛称：価値発掘＞ スパークス・アセット・マネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：水戸証券、東海東京証券 ブラックロック・インパクト株式ファンド （ノーロード／限定為替ヘッジあり）／（ノーロード／為替ヘッジなし） ブラックロック・ジャパン 設定上限額：各３００億円 設定額：── 販売会社：ＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券 ＤＣニッセイ外国債券インデックス ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：日本生命