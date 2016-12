アジア通貨動向（29日）＝リンギとルピアが17年ぶり安値更新

[シンガポール 29日 ロイター] - 29日のアジア外為市場で、マレーシアリ ンギ とインドネシアルピア が17年ぶり安値を更新した。中国と世界の景気 をめぐる懸念が根強く、リスク資産への投資意欲が後退し、アジア通貨に影響している。 0146GMT(日本時間午前10時46分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.61 119.93 +0.27 Sing dlr 1.4325 1.4287 -0.27 Taiwan dlr* 33.280 33.292 +0.04 Korean won* 1195.52 1194.70 -0.07 Baht 36.47 36.29 -0.51 Peso 46.95 46.79 -0.35 Rupiah 14728.00 14695.00 -0.22 Rupee 66.04 66.04 +0.00 Ringgit 4.4650 4.4200 -1.01 Yuan 6.3634 6.3690 +0.09 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.61 119.66 +0.04 Sing dlr 1.4325 1.3260 -7.43 Taiwan dlr 33.280 31.718 -4.69 Korean won 1195.52 1099.30 -8.05 Baht 36.47 32.90 -9.79 Peso 46.95 44.72 -4.75 Rupiah 14728.00 12380.00 -15.94 Rupee 66.04 63.03 -4.56 Ringgit 4.4650 3.4965 -21.69 Yuan 6.3634 6.2040 -2.50 *韓国は祭日で休場。取引再開は30日。 *台湾は台風のため休場。30日取引再開の予定。