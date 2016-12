UPDATE 1-アジア通貨動向（29日）＝幅広く下落、リンギは17年ぶり安値更新

(情報を更新しました) [シンガポール 29日 ロイター] - 29日のアジア外為市場で、マレーシアリ ンギが17年ぶりの安値を更新した。中国や世界の景気をめぐる懸念からリスク資産への 投資意欲が減退、アジア通貨に影響している。 トムソン・ロイターのデータによると、リンギ は一時、対ドルで1%超下落し て1ドル=4.4770リンギと、1998年1月以来となる安値水準まで落ち込んだ。 その他のアジア通貨も幅広く下げ、タイバーツ は1ドル=36.50バーツ と8年ぶり安値。シンガポールドル は6年ぶり安値の同1.4335シンガポー ルドル、インドネシアルピア は17年ぶり安値の同1万4730ルピアをつけた。 スタンダード・チャータード銀のアジア外為ストラテジスト、ディビヤ・デビッシュ 氏は「世界の株式市場が主導する形で、リスクセンチメントは再び悪化している」と指摘 。「なかでもマレーシアリンギは外貨準備が相対的に手薄で、国債の外国人保有が多く、 コモディティ価格に左右されやすいなどの理由で、ぜい弱さが目立つ」と述べた。 一方、インドルピー は下げ幅を縮小している。インド準備銀行(中央銀行) は29日、主要政策金利のレポレートを50ベーシスポイント(bp)引き下げ、6.7 5%とすることを決めた。市場関係者の大半は、25bp程度の利下げを予想していた。 0632GMT(日本時間午後3時32分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.29 119.93 +0.54 Sing dlr 1.4307 1.4287 -0.14 Taiwan dlr 33.280 33.292 +0.04 Korean won 1195.24 1194.70 -0.05 Baht 36.43 36.29 -0.40 Peso 46.92 46.79 -0.28 Rupiah 14715.00 14695.00 -0.14 Rupee 66.13 66.04 -0.13 Ringgit 4.4750 4.4200 -1.23 Yuan 6.3644 6.3690 +0.07 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.29 119.66 +0.31 Sing dlr 1.4307 1.3260 -7.32 Taiwan dlr 33.280 31.718 -4.69 Korean won 1195.24 1099.30 -8.03 Baht 36.43 32.90 -9.69 Peso 46.92 44.72 -4.68 Rupiah 14715.00 12380.00 -15.87 Rupee 66.13 63.03 -4.68 Ringgit 4.4750 3.4965 -21.87 Yuan 6.3644 6.2040 -2.52 *韓国は祭日で休場。取引再開は30日。 *台湾は台風のため休場。30日取引再開の予定。