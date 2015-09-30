［３０日 ロイター］ - ＊経済指標コードについて リアルタイムデータは、コードをクリックしてご覧下さい 過去データは、コード上で右クリックし「関連━経済指標チャート」を選択して下さい 経済モニターアプリは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧ください。 なお、契約の内容によっては、データがご覧いただけない場合もあります ◇実質ＧＤＰ 期間 実績 前期 前期 指標コード 改定後 改定前 米国 速報値 Q2 +2.3 +0.6 -0.2 改定値 Q2 +3.7 2.3 確定値 Q2 +3.9 3.7 ドイツ 速報値 Q2 0.4 0.3 改定値 Q2 0.4 0.4 英国 速報値 Q2 +0.7 0.4 改定値 Q2 +0.7 0.7 確定値 Q2 0.7 日本 一次速報 Q2 -0.4 +1.1 1.0 二次速報 Q2 -0.3 -0.4 ユーロ圏 速報値 Q2 0.3 0.4 改定値 Q2 0.4 0.5 0.3 ◇失業率 米国 Sep 5.1 ドイツ Sep 6.4 英国 Aug 5.5 日本 Aug 3.3 ユーロ圏 Aug 10.9 ◇卸売物価 米国 Aug 0.0 0.2 ドイツ Sep -0.8 英国 Sep -0.4 日本 Sep -0.6 ユーロ圏 Aug -0.1 ◇消費者物価 期間 実績 前期 前期 指標コード 改定後 改定前 米国 Aug -0.1 0.1 ドイツ Sep -0.2 英国 Sep 0.2 日本 Aug 0.2 0.2 ユーロ圏（速報値） Sep 0.1 ユーロ圏（改定値） Sep ◇経常収支 米国 Q2 -109.7 -118.3 -113.3 英国 Q2 -26.548 日本 Aug 1808.6 ユーロ圏 Aug 22.6 ◇政策金利 英国 Oct 0.50 ユーロ圏 Sep 0.05 0.05 ＊実質ＧＤＰ（季調済、前期比 ％）：米国は年率、連鎖加重ベース。 ＊失業率（季調済、％） ＊卸売物価（前月比 ％）：英国、ユーロ圏は生産者物価、日本は企業物価。 ＊消費者物価（前月比 ％）：日本は前年比。ユーロ圏は前年比、ＥＵ基準（ＨＩＣＰ）。 ＊経常収支：米国は10億ドル、英国は10億ポンド、日本は10億円、ユーロ圏は10億ユーロ。 ＊政策金利（％） ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています ＊遡及データは指標改定を反映していないため、このグラフでは提供していません。