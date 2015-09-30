［東京 ３０日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

Thursday, 01 October, 2015-------------------------------------------- 0850 日本：９月調査日銀短観 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：１０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：３０年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） 1100 日本：自民党議連「アベノミクスを成功させる会」 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：１０年利付国債の入札結果（財務省） 1400 日本：国内新車販売９月分（自販連・全軽自協） 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省）

●海外● ◇イベント 00:15 ブレイナードＦＲＢ理事、地域銀行について講演 13:30 ドラギＥＣＢ総裁が講演 15:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 18:30 ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 ＴＰＰ閣僚会議（最終日）

◇休場 中国（国慶節）、 香港 Friday, 02 October, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：９月マネタリーベース（日銀） 0850 日本：９月調査日銀短観の全容 0850 日本：企業の物価見通し（日銀） 1330 日本：生活意識に関するアンケート調査（日銀） 1500 日本：９月国内ユニクロ既存店売上高速報

●海外● ◇イベント 12:00 ルー米財務長官が財政問題について講演 12:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁があいさつ 13:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁とコチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加。 "Should U.S. Monetary Policy have a Ternary Mandate?" 15:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 "Microprudential versus Macroprudential: Problems with Supervisory Control" 16:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 17:00 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演

◇休場 中国（国慶節）、インド

Saturday, 03 October, 2015-------------------------------------- ●海外● ◇イベント 15:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がパネルディスカッションに参加

Sunday, 04 October, 2015---------------------------------------- ●海外● オーストラリアが夏時間に移行

Monday, 05 October, 2015---------------------------------------- 1330 日本：１０─１２月期鋼材需要見通し（経産省）

●海外● ◇イベント ユーロ圏財務相会合 ◇休場 中国（国慶節） Tuesday, 06 October, 2015------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合（１日目） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 日本：流動性供給入札（財務省） 1100 パナソニック 本間哲朗常務 家電戦略プレス説明会 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：流動性供給入札結果（財務省） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省）

●海外● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） Oct 14:00 ＩＭＦが世界経済見通し（ＷＥＯ）について記者会見 17:00 米財務省３年債入札 ＥＵ財務相理事会

◇休場 中国（国慶節） Wednesday, 07 October, 2015------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合（２日目） 黒田日銀総裁会見 1030 日本：５年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省）

●海外● ◇イベント 21:30 ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（日本時間７日朝） 14:00 ＩＭＦが金融安定報告について記者会見 17:00 米財務省１０年債入札 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） 英中銀金融政策委員会（８日まで） ◇休場 中国（国慶節） Thursday, 08 October, 2015------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（９月中：指定報告機関ベース、財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：３０年利付国債の入札発行（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：３０年利付国債の入札結果（財務省） 1400 日本：１０月金融経済月報（日銀） 1515 日本：３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）

●海外● ◇イベント 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Oct 11:00 ＥＣＢ理事会議事要旨 13:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がシンポジウムであいさつ 17:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 17:00 米財務省３０年債入札 18:00 ９月１６─１７日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 19:30 ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（ペルー・リマ）

Friday, 09 October, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：流動性供給入札（財務省）の発行予定額等（財務省）

●海外● ◇イベント 13:10 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 17:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演 ＩＭＦ・世銀年次総会（１１日まで、ペルー・リマ） ◇休場 台湾（振替休日）、韓国

Monday, 12 October, 2015----------------------------------------

●海外● ◇イベント 12:10 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 14:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演 20:30 ブレイナード米ＦＲＢ理事が経済見通しと金融政策について講演

◇休場 米国〔コロンブスデー、株式は通常取引〕、カナダ、ブラジル

Tuesday, 13 October, 2015--------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：９月貸出・預金動向（日銀） 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（９月１４・１５日分） 1500 日本：9月工作機械受注（日本工作機械工業会） 1500 日本：9月投信概況

●海外● ◇イベント 12:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 Wednesday, 14 October, 2015------------------------------------- 0850 日本：９月企業物価指数（日銀） 0850 日本：９月マネースストック（日銀）

●海外● ◇イベント 18:00 米地区連銀経済報告

◇決算予定 BAC.N Q3 2015 Bank of America Corp WFC.N Q3 2015 Wells Fargo & Co INTC.OQ Q3 2015 Intel Corp

◇休場 マレーシア、インドネシア

Thursday, 15 October, 2015-------------------------------------- ●海外● ◇イベント 06:00 インドネシア：中銀金利発表 Oct 14:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が会合であいさつ 15:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 韓国：中銀金利発表 Oct

◇決算予定 C.N Q3 2015 Citigroup Inc GS.N Q3 2015 Goldman Sachs Group Inc Friday, 16 October, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1500 日本：ブリヂストン ２０１５中期経営計画 説明会津谷ＣＥＯ出席 1535 日本：黒田日銀総裁あいさつ（全国信用組合大会）

●海外● ◇決算予定 GE.N Q3 2015 General Electric Co Monday, 19 October, 2015---------------------------------------- All Day 日本：日銀支店長会議 Tuesday, 20 October, 2015-------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1400 日本：９月粗鋼生産速報（鉄連）

Wednesday, 21 October, 2015------------------------------------ ●海外● ◇休場 香港 Thursday, 22 October, 2015------------------------------------- ●海外● ◇イベント ＥＣＢ理事会

◇休場 インド Friday, 23 October, 2015--------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1400 日本：景気動向指数改訂8月分（内閣府）

●海外● ◇休場 タイ Sunday, 25 October, 2015--------------------------------------- All Day 欧州：夏時間が終了 Tuesday, 27 October, 2015-------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見

●海外● ◇イベント 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）（２８日まで）

Wednesday, 28 October, 2015------------------------------------ ●海外● 米ＦＯＭＣ声明発表 Friday, 30 October, 2015--------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合（展望リポート公表）

＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。

＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。

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