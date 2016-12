UPDATE 1　-アジア通貨動向（30日）＝幅広く上昇、第3四半期では大幅下落

(情報を更新しました) [シンガポール 30日 ロイター] - 30日のアジア通貨市場では、新興国通貨 が幅広く上昇。アジア株高を背景にリスク回避ムードが後退した。 韓国ウォン は国内輸出業者のドル売りを背景に上昇。ストップロスのドル 売りも出たもよう。 インドネシアルピア は前日に17年ぶり安値をつけたが、中央銀行による介入 の動きを受けて持ち直した。 ロイター調査によると、シンガポール金融管理局(MAS、中央銀行)は10月の次 回会合で、シンガポールドルの許容変動ペースや水準などの調節を通じた金融緩和に動く 可能性が大きい。 第3・四半期(7─9月)には、アジア新興国通貨が大きく下落した。中国の景気減 速や世界経済の成長見通しをめぐる懸念の高まりが重しとなった。 マレーシアリンギ は16.8%安と下げを主導。トムソン・ロイターのデータ によると、1997年第4・四半期以来、約18年ぶりの大幅な四半期下落率となる見通 し。商品(コモディティ)価格の下落や債券市場の資金流出懸念、政治の混乱などが響い た。 インドネシアルピアは9.8%安とアジアで2番目の下落率。 30日0742GMT(日本時間午後4時42分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.05 119.74 -0.26 Sing dlr 1.4238 1.4282 +0.31 Taiwan dlr* 32.861 33.292 +1.31 Korean won* 1183.17 1194.70 +0.97 Baht 36.30 36.44 +0.40 Peso 46.71 46.93 +0.47 Rupiah 14640.00 14680.00 +0.27 Rupee 65.72 65.96 +0.37 Ringgit 4.4020 4.4565 +1.24 Yuan 6.3560 6.3636 +0.12 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.05 119.66 -0.33 Sing dlr 1.4238 1.3260 -6.87 Taiwan dlr 32.861 31.718 -3.48 Korean won 1183.17 1099.30 -7.09 Baht 36.30 32.90 -9.35 Peso 46.71 44.72 -4.26 Rupiah 14640.00 12380.00 -15.44 Rupee 65.72 63.03 -4.09 Ringgit 4.4020 3.4965 -20.57 Yuan 6.3560 6.2040 -2.39 *韓国ウォンと台湾ドルの前営業日は25日終値。