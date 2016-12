UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格小動き、好調な民間雇用指標受け

(内容を追加し、表のレートを更新します。) [ニューヨーク 30日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*13.50=2.8538% 前営業日終盤 100*11.00=2.8577% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時02分 99*22.00=2.0350% 前営業日終盤 99*15.00=2.0596% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時02分 100*03.00=1.3555% 前営業日終盤 99*30.50=1.3847% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*31.75=0.6289% 前営業日終盤 99*30.25=0.6526% 30日の米金融・債券市場は、国債価格が小動き。9月の米オートマチック・データ ・プロセッシング(ADP)民間雇用者数が20万人増と好調な内容だったことを背景に 米国株式市場が大幅高となったことを受けた動きとなった。 また、9月のシカゴ地区購買部協会景気指数が低下するなど、同日公表された一部指 標は製造業部門の縮小を示唆した。 10月2日には9月雇用統計の発表を控え、大掛かりな取引は控えられた。ただ、ロ イターのエコノミスト調査によると、9月の雇用統計は20万3000人の雇用増が見込 まれている。 午後の取引で、10年債 は1/32安。利回りは2.055%で、29 日終盤の2.05%から上昇した。 30年債 は15/32安。利回りは2.88%で、29日終盤の2.8 5%から上昇した。 Tボンド先物12月限 は18/32安の157━11/32。 Tノート先物12月限 は2.5/32安の128━23.50/32。 市場関係者の1人は「債券市場は、米連邦準備理事会(FRB)が年内に動くことを 示す兆候や、そうした見方を補強する経済指標を見極めようとしている」と話した。 ロイター・データによると、第3・四半期は2年債利回り が8ベーシスポ イント(bp)上昇、10年債利回りは27bp超低下する見通しだ。30年債利回りは 約23bp低下、3四半期ぶりの大幅な下げを記録すると見込まれている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.25 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 7.50 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 2.25 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread -4.25 (+1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -34.75 (+0.50)