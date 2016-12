2日の国内・海外経済指標と行事予定

(10月2日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 0830 8月家計調査 0830 8月有効求人倍率 0830 8月失業率 0850 9月マネタリーベース(日銀) 0850 9月調査日銀短観の全容 0850 企業の物価見通し(日銀) 1000 閣議・閣議後会見 1330 生活意識に関するアンケート調査(日銀) 1500 9月国内ユニクロ既存店売上高速報 新規上場 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 が東証に ●海外指標など 10月2日(金) ◇指標 23:00 韓国:CPI Sep 23:00 韓国:経常収支 Aug 01:30 豪小売売上高(連邦統計局) Aug 09:00 ユーロ圏生産者物価指数(統計局) Aug 12:00 ブラジル:鉱工業生産 Aug 12:30 米雇用統計(労働省) Sep 14:00 米製造業新規受注(商務省) Aug 14:00 米耐久財受注改定値(商務省) Aug ◇イベント 12:00 ルー米財務長官が財政問題について講演 12:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁があいさつ 13:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁とコチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がパネルデ ィスカッションに参加。 "Should U.S. Monetary Policy have a Ternary Mandate?" 15:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 "Microprudential versus Macroprudential: Problems with Supervisory Control" 16:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 17:30 フィッシャー米FRB副議長が講演 ◇休場 中国(国慶節)、インド