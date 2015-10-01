アジア通貨動向（1日）＝ウォン・台湾ドル・リンギなど上昇

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［ １日 ロイター］ - １日０１２８ＧＭＴ（日本時間午前１０時２８分）現在の アジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Change on the day at 0128 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.84 119.88 +0.03 Sing dlr 1.4230 1.4223 -0.05 Taiwan dlr 32.823 33.128 +0.93 Korean won 1180.20 1185.30 +0.43 Baht 36.34 36.31 -0.08 Peso 46.69 46.74 +0.11 Rupiah 14650.00 14645.00 -0.03 Rupee 65.58 65.58 0.00 Ringgit 4.3925 4.3955 +0.07 Yuan* 6.3571 6.3571 0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.84 119.66 -0.15 Sing dlr 1.4230 1.3260 -6.82 Taiwan dlr 32.823 31.718 -3.37 Korean won 1180.20 1099.30 -6.85 Baht 36.34 32.90 -9.47 Peso 46.69 44.72 -4.22 Rupiah 14650.00 12380.00 -15.49 Rupee 65.58 63.03 -3.89 Ringgit 4.3925 3.4965 -20.40 Yuan 6.3571 6.2040 -2.41 ------------------- ＊ 中国市場は国慶節で１─７日まで休場。
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