UPDATE 1-アジア通貨動向（1日）＝ウォン・台湾ドルが上昇　株高で地合いが改善

(情報を更新しました) [シンガポール 1日 ロイター] - 1日のアジア通貨市場では、韓国ウォンKRW= KFTCと台湾ドル が上昇。アジア株高を背景にリスク志向が改善し、新興国通貨 を支援している。この日発表された9月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI)に予 想外のマイナス材料がなかったことも好感された。 ウォンは0.8%高の1ドル=1176.3ウォンで引けた。1日発表された9月の 貿易統計によると、輸出は前年同月比8.3%減となったものの、マイナス幅はロイター がまとめた予想の10.0%減よりも小幅にとどまった。8月の鉱工業生産が、予想外の プラスとなったこともウォンを支援した。 半面、シンガポールドル は下落。ファンド勢や投機筋の米ドル買いが入った 。 インドネシアルピア は下落したものの、今週つけた17年ぶり安値(1万47 30ルピア)からは値を戻している。インドネシア中央銀行は30日、一連のルピア安定 化策を発表した。 1日0724GMT(日本時間午後4時24分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.13 119.88 -0.21 Sing dlr 1.4269 1.4223 -0.32 Taiwan dlr 32.766 33.128 +1.10 Korean won 1176.31 1185.30 +0.76 Baht 36.43 36.31 -0.33 Peso 46.73 46.74 +0.02 Rupiah 14664.00 14645.00 -0.13 Rupee 65.59 65.58 -0.01 Ringgit 4.4005 4.3955 -0.11 Yuan* 6.3571 6.3571 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.13 119.66 -0.40 Sing dlr 1.4269 1.3260 -7.07 Taiwan dlr 32.766 31.718 -3.20 Korean won 1176.31 1099.30 -6.55 Baht 36.43 32.90 -9.69 Peso 46.73 44.72 -4.30 Rupiah 14664.00 12380.00 -15.58 Rupee 65.59 63.03 -3.90 Ringgit 4.4005 3.4965 -20.54 Yuan 6.3571 6.2040 -2.41 ------------------- * 中国市場は国慶節で1─7日まで休場。