米金融・債券市場＝低調な製造指標受け国債価格上昇、雇用統計に注目

[ニューヨーク 1日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間15時55分 100*16.00=2.8499% 前営業日終盤 100*13.50=2.8538% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間15時55分 99*20.50=2.0403% 前営業日終盤 99*22.00=2.0350% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間15時55分 100*01.50=1.3652% 前営業日終盤 100*03.00=1.3555% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時55分 99*30.50=0.6487% 前営業日終盤 99*31.75=0.6289% 1日の米金融・債券市場は、国債価格が上昇。2日に米雇用統計の発表を控える中、 朝方発表された米ISM製造業景気指数が不安を誘う内容となったことで、指標10年債 利回りは一時約5週間ぶりの低水準をつけた。 小高く寄り付いた米株価が下げに転じたことも、安全資産としての米債需要を押し上 げた。 9月のISM製造業景気指数は50.2と予想以上に低下し、前月に続き2013年 9月以来の低水準となった。低調な指標は、年内の米利上げ開始はないとする一部トレー ダーの見方を支える格好となった。 市場の注目は2日発表の9月米雇用統計に向けられている。ロイター調査によると、 アナリストは非農業部門雇用者数が20万3000人増になると見込んでいる。 今回の雇用統計は、米連邦準備理事会(FRB)が利上げを開始するかどうかを判断 する上で主要材料になるとみられている。 Tボンド先物12月限 は15/32高の157━26/32。 Tノート先物12月限 は0.5/32高の128━24/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 4.75 (+2.25) U.S. 10-year dollar swap spread -1.75 (+2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -31.50 (+2.25)