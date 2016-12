訂正-UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格上昇、低調な製造業指標受け　雇用統計に注目

(2段落目の「ディフェンシブ銘柄への買い」を「売り」に訂正します) [ニューヨーク 1日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*14.00=2.8530% 前営業日終盤 100*13.50=2.8538% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*20.00=2.0420% 前営業日終盤 99*22.00=2.0350% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*00.75=1.3701% 前営業日終盤 100*03.00=1.3555% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時50分 99*30.50=0.6487% 前営業日終盤 99*31.75=0.6289% 米金融・債券市場は、国債価格が上昇。2日に米雇用統計の発表を控える中、朝方発 表された米ISM製造業景気指数が不安を誘う内容となったことで、指標10年債利回り は一時約5週間ぶりの低水準をつけた。 国債価格は終盤にかけ上げを縮小する展開となったものの、米株式市場で公益株や通 信株などのディフェンシブ銘柄への売り(訂正)が膨らむ中、国債に対しても引き続き堅 調な引き合いがみられた。アップル 株の売りも、米債への需要を後押しした。 終盤の取引で、10年債 は5/32高、利回りは2.040%。一時8 月25日以来の低水準となる2.009%をつけた。 30年債 は18/32高、利回りは2.849%。同利回りは、約5週 間ぶりの水準となる2.819%に低下する場面もあった。 9月のISM製造業景気指数は50.2と予想以上に低下し、前月に続き2013年 9月以来の低水準となった。低調な指標は、年内の米利上げ開始はないとする一部トレー ダーの見方を支える格好となった。 レイモンド・ジェームズの債券資本市場主任、ケビン・ジディス氏は「FRBが決め 手となる指標を待ち続けていても、利上げを正当化する十分な指標を年内に入手できると は思えない」と述べた。 市場の注目は2日発表の9月米雇用統計に向けられている。ロイター調査によると、 アナリストは非農業部門雇用者数が20万3000人増になると見込んでいる。 今回の雇用統計は、米連邦準備理事会(FRB)が利上げを開始するかどうかを判断 する上で主要材料になるとみられている。 ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルの金利ストラテジスト、スタンレー ・サン氏は「誰もが態勢を整えている。雇用統計が良好な内容となれば、12月利上げの 可能性が出てくる。さえない結果となれば、利上げは来年にずれ込むだろう」と述べた。 Tボンド先物12月限 は15/32高の157━26/32。 Tノート先物12月限 は0.5/32高の128━24/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 10.00 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 4.50 (+2.00) U.S. 10-year dollar swap spread -1.50 (+2.25) U.S. 30-year dollar swap spread -31.50 (+2.25)