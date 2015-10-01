〔表〕9月の米自動車販売台数、前年比15.8％増　年率1817万台

［１日 ロイター］ - 主要自動車メーカーが発表した９月の米自動車販売は前年同 月比１５．８％増加し、季節調整済みの年率換算で１８１７万台となった。 年率換算の販売台数は、米商務省が提供した季節調整係数を用いて算出した数字。 15年9月 14年9月 前年同月比（％） 自動車販売台数 1,442,431 1,246,006 15.8 乗用車 619,080 580,260 6.7 小型トラック 823,351 665,746 23.7 主要メーカーの実質販売台数：乗用車および小型トラック 順位 15年9月 14年9月 前年同月比（％） 1 General Motors 251,310 223,437 12.47 2 Ford Motor 221,599 180,175 22.99 3 Toyota Motor^ 194,370 167,279 16.20 4 Fiat Chrysler 193,019 169,890 13.61 5 Honda Motor Co^^^ 133,750 118,223 13.13 6 Nissan^^ 121,782 102,955 18.29 7 Hyundai 64,015 56,010 14.29 8 Subaru 53,070 41,517 27.83 9 Kia 49,820 40,628 22.62 10 Mercedes/Smart 32,087 30,271 6.00 11 BMW 31,022 29,806 4.08 12 Volkswagen 26,141 25,996 0.56 13 Mazda Motor Co 25,616 23,980 6.82 14 Audi 17,340 14,917 16.24 15 Mitsubishi 7,556 5,558 35.95 16 Jaguar Land Rover 6,850 4,248 61.25 17 Volvo 5,527 4,667 18.43 18 Porsche 4,424 3,607 22.65 TOTAL 1,439,298 1,243,164 15.78 ^レクサスの販売台数も含む ^^インフィニティ部門の販売台数も含む ^^^アキュラの販売台数も含む （注：企業提出データ、およびロイター集計）