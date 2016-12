再送-指標予測＝8月機械受注は前月比+3.2％、反動増も世界経済減速の影響注視

(記事検索コードを追加して再送しました) [東京 2日 ロイター] - ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、8 月の機械受注(船舶・電力を除く民需)の予測中央値は前月比3.2%増で、反動増もあ り3カ月ぶりに増加する見通し。6、7月と落ち込みが続いた後で、反発することが予想 されているが、世界経済の不透明感の影響が注視される。 調査機関からは8月はプラス転換するとはいっても「過去2カ月の計10%超の減少 の一部を戻すに止まるだろう。直近8月の鉱工業生産統計ではコア資本財出荷が急落して おり、収益が強い中で国内設備投資は上向いているとの見方を後退させるものだった」( JPモルガン証券)として、慎重な見方もある。 ただ、9月日銀短観を含め、各種設備投資調査では底堅い計画が示されていることか ら「仮に7─9月期の機械受注が前期比マイナスとなっても、それによって先行きの設備 投資が大きく減少する可能性は低いだろう」(バークレイズ証券)など、基調は持ち直し 傾向が続くとの見方は維持されているようだ。 機械受注は8日午前8時50分に発表される。 <機械受注(船舶・電力除く民需)、%> 前月比 前年比 中央値 3.2 4.2 最大値 6.6 6.3 最少値 -5.0 -4.4 回答社数 21 21 Bank of America 2.3 3.2 Barclays Secs JP 4.8 5.4 BNP Parbs GB 3.0 2.7 Citigroup 5.3 4.5 Dai-ichi Life 3.2 5.5 Daiwa IR 2.3 1.9 Daiwa SB Inv 6.6 5.1 Informa Global 4.8 5.5 JPMorgan 3.0 3.6 Mitsub UFJ MS 4.6 4.2 Mizuho RI 3.8 6.3 MizuhoSecurities 0.9 3.9 MRI 4.9 5.5 MS MUFG Secs 4.9 4.8 MURC 1.8 1.4 NLI Research 1.0 0.6 Nomura Co Ltd 1.8 2.5 Norinchukin -5.0 -4.4 SCB Rch Inst 4.6 6.2 SMBC Nikko Sec 4.1 4.7 UBS AG 2.0 2.6 (中川泉)