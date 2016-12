[東京 2日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。

Saturday, 03 October, 2015-------------------------------------- ●海外● ◇イベント 15:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がパネルディスカッションに参加

Sunday, 04 October, 2015---------------------------------------- ●海外● オーストラリアが夏時間に移行

Monday, 05 October, 2015---------------------------------------- 1330 日本:10─12月期鋼材需要見通し(経産省)

1400 日本:資生堂 「SHISEIDO」ブランドイノベーション発表会魚谷社長出席

●海外● ◇イベント ユーロ圏財務相会合 ◇休場 中国(国慶節) Tuesday, 06 October, 2015------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本:日銀金融政策決定会合(1日目) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行(財務省) 1030 日本:流動性供給入札(財務省) 1235 日本:国庫短期証券の入札結果(財務省) 1245 日本:流動性供給入札結果(財務省) 1700 日本:流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄(財務省)

●海外● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会(金利発表) Oct 14:00 IMFが世界経済見通し(WEO)について記者会見 17:00 米財務省3年債入札 EU財務相理事会

◇休場 中国(国慶節) Wednesday, 07 October, 2015------------------------------------- Time Unknown 日本:日銀金融政策決定会合(2日目) 黒田日銀総裁会見 1030 日本:5年利付国債(10月債)の発行予定額等(財務省)

●海外● ◇イベント 21:30 ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演(日本時間7日朝) 14:00 IMFが金融安定報告について記者会見 17:00 米財務省10年債入札 ECB理事会(金利発表なし) 英中銀金融政策委員会(8日まで) ◇休場 中国(国慶節) Thursday, 08 October, 2015------------------------------------- 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(9月中:指定報告機関ベース、財務省) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行(財務省) 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 1030 日本:30年利付国債の入札発行(財務省) 1235 日本:国庫短期証券の入札結果(財務省) 1245 日本:30年利付国債の入札結果(財務省) 1400 日本:10月金融経済月報(日銀) 1515 日本:30年利付国債の第II非価格競争入札結果(財務省)

●海外● ◇イベント 11:00 英中銀金融政策委員会(金利発表) Oct 11:00 ECB理事会議事要旨 13:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がシンポジウムであいさつ 14:00 米下院エネルギー・商業委員会、独フォルクスワーゲン(VW)の排ガス規制逃れ問題に関する公聴会 17:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 17:00 米財務省30年債入札 18:00 9月16─17日の米FOMC議事要旨発表 19:30 ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(ペルー・リマ)

Friday, 09 October, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 1030 日本:流動性供給入札(財務省)の発行予定額等(財務省)

●海外● ◇イベント 13:10 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 17:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演 IMF・世銀年次総会(11日まで、ペルー・リマ) ◇休場 台湾(振替休日)、韓国

Monday, 12 October, 2015----------------------------------------

●海外● ◇イベント 12:10 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 14:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演 20:30 ブレイナード米FRB理事が経済見通しと金融政策について講演

◇休場 米国〔コロンブスデー、株式は通常取引〕、カナダ、ブラジル

Tuesday, 13 October, 2015--------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 0850 日本:9月貸出・預金動向(日銀) 0850 日本:日銀金融政策決定会合の議事要旨(9月14・15日分) 1500 日本:9月工作機械受注(日本工作機械工業会) 1500 日本:9月投信概況

●海外● ◇イベント 12:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 Wednesday, 14 October, 2015------------------------------------- 0850 日本:9月企業物価指数(日銀) 0850 日本:9月マネースストック(日銀)

●海外● ◇イベント 18:00 米地区連銀経済報告

◇決算予定 BAC.N Q3 2015 Bank of America Corp WFC.N Q3 2015 Wells Fargo & Co INTC.OQ Q3 2015 Intel Corp

◇休場 マレーシア、インドネシア

Thursday, 15 October, 2015--------------------------------------

1300 日本:9月マンション発売(不動産経済研究所)

1400 東京ガス 社長会見

●海外● ◇イベント 06:00 インドネシア:中銀金利発表 Oct 14:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が会合であいさつ 15:00 米財務省インフレ指数連動30年債入札条件 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 韓国:中銀金利発表 Oct

◇決算予定 C.N Q3 2015 Citigroup Inc GS.N Q3 2015 Goldman Sachs Group Inc Friday, 16 October, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 1500 日本:ブリヂストン 2015中期経営計画 説明会津谷CEO出席 1535 日本:黒田日銀総裁あいさつ(全国信用組合大会) Monday, 19 October, 2015---------------------------------------- All Day 日本:日銀支店長会議 Tuesday, 20 October, 2015-------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 1400 日本:9月粗鋼生産速報(鉄連)

Wednesday, 21 October, 2015------------------------------------ ●海外● ◇休場 香港 Thursday, 22 October, 2015------------------------------------- ●海外● ◇イベント ECB理事会

◇休場 インド Friday, 23 October, 2015--------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 1400 日本:景気動向指数改訂8月分(内閣府)

●海外● ◇休場 タイ Sunday, 25 October, 2015--------------------------------------- All Day 欧州:冬時間に移行 Tuesday, 27 October, 2015-------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見

●海外● ◇イベント 米連邦公開市場委員会(FOMC)(28日まで)

Wednesday, 28 October, 2015------------------------------------ ●海外● 米FOMC声明発表 Friday, 30 October, 2015--------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本:日銀金融政策決定会合(展望リポート公表)

*経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

*国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

*海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です。

*米短期国債(財務省証券=Tビル)入札予定・入札結果は以下でご覧ください。

here?

here