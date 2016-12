アジア通貨動向（2日）＝軒並み下落、米雇用統計控え

[シンガポール 2日 ロイター] - 2日のアジア通貨市場では、新興国通貨が軒 並み下落した。米雇用統計を控え、米連邦準備理事会(FRB)による年内利上げ見通し を強める内容かどうかに注目が集まる。 シンガポールドル は1米ドル=1.4366シンガポールドルの6年ぶり安 値。シンガポール金融管理局(MAS、中央銀行)が10月の次回会合で、金融緩和に動 くとの観測が高まったことが重しとなった。 タイバーツ は2006年12月以来、約9年ぶり安値に下落。 マレーシアリンギ は約0.9%安でこの日の下げを主導した。 週間ベースでは、高安まちまちとなった。 韓国ウォン はドルの買い持ちポジションの巻き戻しや輸出業者のドル売り を背景に約0.9%高。インドルピー や台湾ドル も上昇。 一方、下げが目立ったのはリンギとバーツ。 ロイター為替予測調査によると、過去2週間でほとんどの新興アジア通貨に対する投 資家の弱気心理が高まった。一方で中国人民元 やインドルピー の売 り持ちは縮小している。 2日0540GMT(日本時間午後2時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.96 119.91 -0.04 Sing dlr 1.4356 1.4304 -0.36 Taiwan dlr 32.952 33.080 +0.39 Korean won 1184.10 1176.30 -0.66 Baht 36.64 36.41 -0.63 Peso 46.77 46.76 -0.02 Rupiah 14690.00 14665.00 -0.17 Rupee* 65.51 65.51 +0.00 Ringgit 4.4400 4.4005 -0.89 Yuan* 6.3571 6.3571 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.96 119.66 -0.25 Sing dlr 1.4356 1.3260 -7.63 Taiwan dlr 32.952 31.718 -3.74 Korean won 1184.10 1099.30 -7.16 Baht 36.64 32.90 -10.21 Peso 46.77 44.72 -4.38 Rupiah 14690.00 12380.00 -15.72 Rupee 65.51 63.03 -3.79 Ringgit 4.4400 3.4965 -21.25 Yuan 6.3571 6.2040 -2.41 ------------------- * インド市場は休場。 * 中国市場は国慶節で1─7日まで休場。