UPDATE 1-アジア通貨動向（5日）＝堅調、弱い米雇用統計でリスク志向高まる

(情報を更新しました) [シンガポール 5日 ロイター] - アジア通貨は堅調に推移している。米雇用統 計が弱い数字となったことを受け、米連邦準備理事会(FRB)が年内に利上げを再開す るとの観測が後退し、投資家のリスク選好度が高まった。 韓国ウォン とインドネシアルピアは、国内株式市場の上げを背景に、約2 週間ぶり高値をつけた。 台湾ドル も堅調。台湾金融当局は、海外投資家が4カ月連続で売り越してい た国内株式市場に資金が戻りつつある、との認識を示した。これを受け株価が上昇、台湾 ドルの買いにつながった。 9月の米雇用統計では、非農業部門雇用者数が14万2000人増にとどまり、伸び は市場予想の20万3000人増を大きく下回った。また、8月の数字も大幅に下方修正 された。 米ボストン地区連銀のローゼングレン総裁は、9月の米雇用統計について「弱かった 」との認識を示す一方、依然として年内の利上げを予想している、と述べた。 0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.05 119.90 -0.12 Sing dlr 1.4324 1.4327 +0.02 Taiwan dlr 32.776 33.156 +1.16 Korean won 1172.00 1180.70 +0.74 Baht 36.41 36.57 +0.44 Peso 46.60 46.77 +0.36 Rupiah 14560.00 14640.00 +0.55 Rupee 65.32 65.51 +0.29 Ringgit 4.4000 4.4140 +0.32 *Yuan 6.3571 6.3571 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.05 119.66 -0.33 Sing dlr 1.4324 1.3260 -7.43 Taiwan dlr 32.776 31.718 -3.23 Korean won 1172.00 1099.30 -6.20 Baht 36.41 32.90 -9.64 Peso 46.60 44.72 -4.03 Rupiah 14560.00 12380.00 -14.97 Rupee 65.32 63.03 -3.51 Ringgit 4.4000 3.4965 -20.53 Yuan 6.3571 6.2040 -2.41 * 中国市場は国慶節で7日まで休場。