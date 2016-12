米金融・債券市場＝国債価格下落、早期利上げ観測後退受けた株高重し

[ニューヨーク 5日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時35分 99*16.00=2.9000% 前営業日終盤 101*01.00=2.8236% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時34分 99*15.50=2.0579% 前営業日終盤 100*02.50=1.9911% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時34分 100*04.75=1.3441% 前営業日終盤 100*13.00=1.2906% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時47分 100*01.00=0.6091% 前営業日終盤 100*02.75=0.5814% 5日の米金融・債券市場は国債価格が下落した。先週末、4月下旬以来の低水準をつ けていた10年債利回りが上昇した。9月の米供給管理協会(ISM)非製造業総合指数 がさえず、当面利上げはないとの見方から、株式市場へ資金を移す動きがみられた。 終盤の取引で、10年債 は20/32安。利回りは2.059%と、2 日終盤から7ベーシスポイント(bp)上昇した。 30年債 は1━18/32安。利回りは2.904%と、2日から7b p超上昇した。 米供給管理協会(ISM)がこの日発表した、9月の非製造業総合指数は56.9 に低下、市場予想の57.5を下回った。 指標発表を受けて、早期の利上げに耐えられるほど米国景気が底堅くないとの見方が 再燃、国債価格が下げ幅を縮小した。 Tボンド先物12月限 は1━18/32安の157━08/32。 Tノート先物12月限 は16.50/32安の128━26.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 14.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 10.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 5.50 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -22.50 (-0.75)