アジア通貨動向（6日）＝台湾ドル・ウォン・ルピアが上昇、Ｓドル下落

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［ ６日 ロイター］ - ０１１０ＧＭＴ（日本時間午前１０時１０分）現在のアジ ア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは 前日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.54 120.46 -0.07 Sing dlr 1.4237 1.4207 -0.21 Taiwan dlr 32.679 33.002 +0.99 Korean won 1165.60 1172.40 +0.58 Baht 36.36 36.36 +0.00 Peso 46.44 46.48 +0.09 Rupiah 14455.00 14490.00 +0.24 Rupee 65.29 65.29 +0.00 Ringgit 4.3730 4.3808 +0.18 *Yuan 6.3571 6.3571 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.54 119.66 -0.73 Sing dlr 1.4237 1.3260 -6.86 Taiwan dlr 32.679 31.718 -2.94 Korean won 1165.60 1099.30 -5.69 Baht 36.36 32.90 -9.52 Peso 46.44 44.72 -3.70 Rupiah 14455.00 12380.00 -14.35 Rupee 65.29 63.03 -3.45 Ringgit 4.3730 3.4965 -20.04 Yuan 6.3571 6.2040 -2.41
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