アジア通貨動向（6日）＝大半が上昇、米利上げの後ずれ観測で

[シンガポール 6日 ロイター] - 6日のアジア通貨市場では、大半の新興国通 貨が上昇した。年内の米利上げ見通しが後退し、リスク選好が強まったことで高金利通貨 が買われている。 インドネシアルピア は1.8%高の1ドル=1万4230ルピア付近で、上 げを主導。トムソン・ロイターのデータによると、2009年9月以来6年ぶりの大幅な 1日の上昇率を記録する見通し。 これより先、ルピアは一時2.5%高の1万4140ルピアをつけた。通貨防衛のた めの中央銀行の介入をトレーダーが警戒したことが背景。中銀のアディチャスワラ上級副 総裁は6日、ルピアは「大幅に過小評価されている」と発言した。 韓国ウォン は0.9%高で約3週間ぶり高値。当局によるウォン売り介 入の観測が広がり、上げ幅をやや縮めた。 フィリピンペソ は0.4%高。約7週間ぶり高値。 半面、シンガポールドルは 下落。0.22%安となった。シンガポール金 融管理局(MAS)は今月の会合で金融緩和に動くとの観測が高まっている。 0600GMT(日本時間午後3時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは 前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.33 120.46 +0.11 Sing dlr 1.4239 1.4207 -0.22 Taiwan dlr 32.682 33.002 +0.98 Korean won 1165.09 1172.40 +0.63 Baht 36.31 36.36 +0.14 Peso 46.35 46.48 +0.28 Rupiah 14230.00 14490.00 +1.83 Rupee 65.30 65.29 -0.02 Ringgit 4.3600 4.3808 +0.48 *Yuan 6.3571 6.3571 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.33 119.66 -0.56 Sing dlr 1.4239 1.3260 -6.88 Taiwan dlr 32.682 31.718 -2.95 Korean won 1165.09 1099.30 -5.65 Baht 36.31 32.90 -9.39 Peso 46.35 44.72 -3.52 Rupiah 14230.00 12380.00 -13.00 Rupee 65.30 63.03 -3.47 Ringgit 4.3600 3.4965 -19.81 Yuan 6.3571 6.2040 -2.41 * 中国市場は国慶節で7日まで休場。