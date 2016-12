米金融・債券市場＝国債価格が上昇、景気悪化懸念再燃で

[ニューヨーク 6日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*02.00=2.8718% 前営業日終盤 99*16.50=2.8993% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*22.00=2.0350% 前営業日終盤 99*15.50=2.0579% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*07.00=1.3294% 前営業日終盤 100*04.75=1.3441% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*01.00=0.6091% 前営業日終盤 100*01.00=0.6091% 6日の米金融・債券市場は国債価格が上昇した。世界景気の悪化懸 念が再燃、安全資産とされる債券への需要を下支えした。 終盤の取引で、10年債 は6/32高。利回りは2. 035%と、5日終盤から2ベーシスポイント(bp)低下した。 30年債 は14/32高。利回りは2.876%と、 5日から2bp低下した。 市場関係者らによると、米国債はこの日序盤の取引で売られ、利回 りは上昇した。ところが、国際通貨基金(IMF)が、世界の成長率予 想を今年2度目となる下方修正を行い、国債利回りが低下、価格は上昇 した。 IMFは、コモディティ(商品)価格の低迷や中国経済の減速を理 由に、今年の世界成長率予想を3.1%とし、7月時点から0.2%ポ イント下方修正した。 また、240億ドルの3年債入札実施後、国債価格は取引時間中の 高値付近で推移した。 さらに、8月の米貿易赤字が市場予想を大きく上回り、年内の利上 げ見送り観測が広がったことも、債券価格を下支えした。 米商務省が発表した8月の貿易収支は赤字額が前月比15.6%増 の483億ドルで、増加幅は5カ月ぶりの大きさとなった。 ただ、サンフランシスコ(SF)地区連銀のウィリアムズ総裁が2 130GMT(日本時間7日午前6時半)、発言する予定を控えるなど して、債券市場の上値は重かった。 市場関係者の1人は、ハト派で知られるウィリアムズ氏が年内利上 げの可能性が残っていると示唆する可能性があるとの懸念も、一部に広 がっていると話した。 Tボンド先物12月限 は18/32高の157━26/32 。 Tノート先物12月限 は6.5/32高の129━01/3 2。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.25 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 9.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 5.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -1.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -31.50 (-0.75)))