8日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 0850 ８月国際収支 0850 ８月機械受注 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（９月中：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ３０年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ３０年利付国債の入札結果 1400 ９月景気ウオッチャー調査 1400 １０月金融経済月報（日銀） 1515 ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●決算 セブン＆アイＨＤ、ファーストリテイリング ●海外指標など １０月８日（木） 01:00 インドネシア：小売売上高 Aug 06:00 独貿易収支（連邦統計庁） Aug 12:00 チリ：ＣＰＩ Sep 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 カナダ新築住宅価格 Aug 13:00 メキシコ：ＣＰＩ Sep ◇イベント 11:00 英中銀金融政策委員会（金利・議事要旨発表） Oct 11:00 ＥＣＢ理事会議事要旨 13:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がシンポジウムであいさつ 14:00 米下院エネルギー・商業委員会、独フォルクスワーゲン（ＶＷ）の排ガス規制逃れ問題に関する 公聴会 17:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 17:00 米財務省３０年債入札 18:00 ９月１６─１７日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 19:30 ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（ペルー・リマ） 米下院、ＶＷ問題で公聴会 ノーベル文学賞発表 ◇決算予定 08 Oct AMC Q3 2015 Alcoa Inc