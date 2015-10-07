再送-〔情報ＢＯＸ〕第3次安倍改造内閣の閣僚

(情報を追加しました) ［東京 ７日 ロイター］ - 菅義偉官房長官が７日午後発表した 第３次安倍改造内閣の主な顔ぶれは以下の通り。 ・総理 安倍晋三 ・内閣法第九条の第一順位指定大臣（副総理） 財務 内閣府特命担当（金融） デフレ脱却担当 麻生太郎 ・総務 高市早苗 ・法務 岩城光英 ・外務 岸田文雄 ・文部科学 教育再生担当 馳浩 ・厚生労働 塩崎恭久 ・農林水産 森山裕 ・経済産業 産業競争力 原子力経済被害 内閣府特命担当（原子力損害賠償・廃炉等支援機構） 林幹雄 ・国土交通 水循環政策 石井啓一 ・環境 内閣府特命担当（原子力防災） 丸川珠代 ・防衛 中谷元 ・内閣官房 沖縄基地負担軽減 菅義偉 ・復興 福島原発事故再生総括 高木毅 ・国家公安委員会委員長、行政改革 国家公務員制度 内閣府特命担当（消費者及び食品安全、規制改革、防災） 河野太郎 ・内閣府特命担当 （沖縄及び北方対策、科学技術、宇宙、海洋、領土問題） 情報通信技術（ＩＴ）政策、クールジャパン戦略 島尻安伊子 ・経済再生 社会保障・税一体改革 内閣府特命担当（経済財政） 甘利明 ・１億総活躍、女性活躍、再チャレンジ 拉致問題、国土強靭化 内閣府特命担当（少子化対策、男女共同参画） 加藤勝信 ・地方創生 内閣府特命担当（国家戦略特別区域） 石破茂 ・東京オリンピック競技大会 東京パラリンピック競技大会 遠藤利明