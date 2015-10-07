［東京 ７日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Thursday, 08 October, 2015------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（９月中：指定報告機関ベース、財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：３０年利付国債の入札発行（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：３０年利付国債の入札結果（財務省） 1400 日本：１０月金融経済月報（日銀） 1500 日本：ファーストリテイリング ８月期本決算 - 柳井社長会見
1515 日本：３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
●海外● ◇イベント 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Oct 11:00 ＥＣＢ理事会議事要旨 13:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がシンポジウムであいさつ 14:00 米下院エネルギー・商業委員会、独フォルクスワーゲン（ＶＷ）の排ガス規制逃れ問題に関する公聴会 17:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 17:00 米財務省３０年債入札 18:00 ９月１６─１７日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 19:30 ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（ペルー・リマ） 米下院、ＶＷ問題で公聴会 ノーベル文学賞発表 ◇決算予定 08 Oct AMC Q3 2015 Alcoa Inc
Friday, 09 October, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：流動性供給入札（財務省）の発行予定額等（財務省）
●海外● ◇イベント 13:10 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 13:30 Ｇ２０会見（リマ） 17:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演 ＩＭＦ・世銀年次総会（１１日まで、ペルー・リマ） ノーベル平和賞 ◇休場 台湾（振替休日）、韓国
Monday, 12 October, 2015----------------------------------------
●海外● ◇イベント 12:10 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 14:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演 20:30 ブレイナード米ＦＲＢ理事が経済見通しと金融政策について講演
◇休場 米国〔コロンブスデー、株式は通常取引〕、カナダ、ブラジル
Tuesday, 13 October, 2015--------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：９月貸出・預金動向（日銀） 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（９月１４・１５日分） 1030 日本：20年利付国債（10月債）の発行予定額等
1500 日本：9月工作機械受注（日本工作機械工業会） 1500 日本：9月投信概況
●海外● ◇イベント 12:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 ◇決算予定 13 Oct AMC Q3 2015 Intel Corp 13 Oct AMC Q3 2015 JPMorgan Chase & Co
Wednesday, 14 October, 2015------------------------------------- 0850 日本：９月企業物価指数（日銀） 0850 日本：９月マネースストック（日銀）
1030 日本：5年利付国債の入札発行 1245 日本：5年利付国債の入札結果 1515 日本：5年利付国債の第_非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 00:00 シンガポール：金融政策発表 18:00 米地区連銀経済報告
◇決算予定 BAC.N Q3 2015 Bank of America Corp WFC.N Q3 2015 Wells Fargo & Co
◇休場 マレーシア、インドネシア
Thursday, 15 October, 2015-------------------------------------- 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：2年利付国債（11月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果
1300 日本：９月マンション発売（不動産経済研究所）
1400 東京ガス 社長会見
●海外● ◇イベント 06:00 インドネシア：中銀金利発表 Oct 14:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が会合に参加 14:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が会合であいさつ 15:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 20:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 韓国：中銀金利発表 Oct
◇決算予定 C.N Q3 2015 Citigroup Inc GS.N Q3 2015 Goldman Sachs Group Inc Friday, 16 October, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1030 日本：流動性供給入札 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：流動性供給入札結果 1500 日本：ブリヂストン ２０１５中期経営計画 説明会津谷ＣＥＯ出席 1535 日本：黒田日銀総裁あいさつ（全国信用組合大会） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
Monday, 19 October, 2015---------------------------------------- All Day 日本：日銀支店長会議 ●海外● ◇イベント 1600 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 "Early Childhood Education in the Context of Lifetime Human Capital Investment"
◇決算予定 19 Oct BMO Q3 2015 Halliburton Co HAL 19 Oct AMC Q3 2015 International Business Machines Tuesday, 20 October, 2015-------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1400 日本：９月粗鋼生産速報（鉄連） ●海外● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨
Wednesday, 21 October, 2015------------------------------------ ●海外● ◇休場 香港 Thursday, 22 October, 2015------------------------------------- ●海外● ◇イベント 15:00 米財務省２・５・７年債入札条件 15:00 米財務省２年変動利付債入札条件
◇休場 インド
◇決算予定 22 Oct 11:30 Q3 2015 Caterpillar Inc 22 Oct BMO Q3 2015 Dow Chemical Co DOW 22 Oct BMO Q3 2015 Eli Lilly and Co LLY 22 Oct BMO Q3 2015 3M Co MMM 22 Oct AMC Q1 2016 Microsoft Corp Friday, 23 October, 2015--------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1400 日本：景気動向指数改訂8月分（内閣府）
●海外● ◇休場 タイ Sunday, 25 October, 2015--------------------------------------- All Day 欧州：冬時間に移行 Tuesday, 27 October, 2015-------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見
●海外● ◇イベント 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）（２８日まで） ◇決算予定 27 Oct AMC Q3 2015 Aflac Inc AFL 27 Oct BMO Q1 2016 Coach Inc COH 27 Oct 11:00 Q3 2015 Ford Motor Co F 27 Oct BMO Q3 2015 Merck & Co Inc MRK 27 Oct BMO Q3 2015 United Parcel Service, Inc.
Wednesday, 28 October, 2015------------------------------------ ●海外● 米ＦＯＭＣ声明発表 Friday, 30 October, 2015--------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合（展望リポート公表）
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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