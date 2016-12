UPDATE 1-アジア通貨動向（7日）＝ルピア急伸、米利上げ観測後退で資本流入

(情報を更新しました) [シンガポール 7日 ロイター] - 7日のアジア通貨市場では、インドネシアル ピア が急伸している。米利上げ観測の後退を受けた資本流入や、インドネシア中 銀によるルピア買い介入に支援されている。 マレーシアリンギ も上昇している。8月のマレーシアの輸出は前年同月比4 .1%増となり、市場予想を上回った。また原油価格の上昇も支援材料になっている。 0625GMT(日本時間午後3時25分)現在、ルピアは2.8%高の1ドル=1 万3850ルピア。このペースを維持すれば、1日の上昇率は2008年12月以降で最 大となる。ルピアは前日も1.8%上昇、2009年9月以来の大幅上昇となっていた。 前日のジャカルタ株式市場 では、外国人投資家が8448億ルピア(約61 00万ドル)買い越した。1日の買い越し額としては、7月10日以来の規模に達した。 トレーダーによると、インドネシア中銀は今年、ルピア買い介入を繰り返している。 0625GMT(日本時間午後3時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは 前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.98 120.24 +0.22 Sing dlr 1.4187 1.4189 +0.01 Taiwan dlr 32.627 32.937 +0.95 Korean won 1159.99 1165.90 +0.51 Baht 35.97 36.32 +0.97 Peso 46.23 46.47 +0.52 Rupiah 13850.00 14241.00 +2.82 Rupee 65.26 65.41 +0.23 Ringgit 4.2825 4.3745 +2.15 *Yuan 6.3571 6.3571 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.98 119.66 -0.27 Sing dlr 1.4187 1.3260 -6.53 Taiwan dlr 32.627 31.718 -2.79 Korean won 1159.99 1099.30 -5.23 Baht 35.97 32.90 -8.53 Peso 46.23 44.72 -3.27 Rupiah 13850.00 12380.00 -10.61 Rupee 65.26 63.03 -3.41 Ringgit 4.2825 3.4965 -18.35 Yuan 6.3571 6.2040 -2.41 *中国の株・債券・外為市場は国慶節の連休で休場。取引再開は8日。