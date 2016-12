UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格下落、金融緩和期待で株式に資金シフト

(内容を追加、レートを更新しました。) [ニューヨーク 7日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*20.50=2.8930% 前営業日終盤 100*02.00=2.8718% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*13.50=2.0650% 前営業日終盤 99*22.00=2.0350% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*01.00=1.3685% 前営業日終盤 100*07.00=1.3294% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*31.75=0.6290% 前営業日終盤 100*01.00=0.6091% 7日の米金融・債券市場は、国債価格が下落、10年債利回りは一時、1週間ぶりの 高水準をつけた。各国中銀の追加刺激策期待を背景に、投資資金が債券から株式に流れや すく、世界的に株式市場が回復した。 終盤の取引で、10年債 は10/32安。利回りは2.070%と、6 日終盤から3.5ベーシスポイント(bp)上昇した。一時、2.086%の高水準をつ ける場面もあった。 30年債 は15/32安。利回りは2.896%と、6日から2bp上 昇した。一時、1週間半ぶりの高水準となる2.923%を記録した。 市場関係者の1人は「世界中の中銀が金利を引き下げ、再び経済を成長させようとし ている」と指摘した。 日銀や欧州中央銀行(ECB)の追加刺激策への期待や、来年まで先送りされた米利 上げ観測が、株式市場の追い風となっている。 米財務省が実施した210億ドルの9年10カ月物国債(リオープン=銘柄統合)入 札(ダッチ方式)は堅調な需要を集め、最高落札利 回りは2.066%と、4月以来の 低水準となった。 ドイツ10年債入札は、応札額が入札予定額に満たない札割れとなった。低い利回り を背景に10年債への需要が伸び悩んだ。このことも米債券市場の重しとなった。また、 6日の米3年債入札も、需要が低調に終わっている。 Tボンド先物12月限 は5/32安の157━21/32。 Tノート先物12月限 は7/32安の128━26/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 6.50 (-2.50) U.S. 5-year dollar swap spread 4.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -2.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -32.50 (-1.25)))