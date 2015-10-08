9日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 閣議・閣議後会見 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札の発行予定額等 ●海外指標など １０月８日（木） ◇指標 06:00 独貿易収支（連邦統計庁） Aug 12:00 チリ：ＣＰＩ Sep 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 カナダ新築住宅価格 Aug 13:00 メキシコ：ＣＰＩ Sep ◇イベント 11:00 英金融政策委員会の議事要旨 Oct 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Oct 11:00 ＥＣＢ理事会議事要旨 13:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がシンポジウムであいさつ 14:00 米下院エネルギー・商業委員会、独フォルクスワーゲン（ＶＷ）の排ガス規制逃れ問題に関する 公聴会 17:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 17:00 米財務省３０年債入札 18:00 ９月１６─１７日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 19:30 ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（ペルー・リマ） Ｇ２０ディナー（日本時間9日午前8時30分から11時30分） ノーベル文学賞発表 ◇決算予定 08 Oct AMC Q3 2015 Alcoa Inc １０月９日（金） ◇指標 06:45 仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Aug 08:30 英貿易収支（国立統計局） Aug 12:30 カナダ雇用統計 Sep 12:30 米輸出入物価（労働省） Sep 14:00 米卸売在庫（商務省） Aug ◇イベント 13:10 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 13:30 Ｇ２０会見（リマ） （日本時間9日午後10時半） 麻生財務相・黒田日銀総裁会見は日本時間10日午前8時10分から 17:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演 ＩＭＦ・世銀年次総会（１１日まで、ペルー・リマ） ノーベル平和賞 ◇休場 台湾（振替休日）、韓国