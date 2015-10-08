アジア通貨動向（8日）＝元・台湾ドル・ウォンが上昇

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［８日 ロイター］ - ０１３８ＧＭＴ（日本時間午前１０時３８分）現在のアジア 新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.94 120.00 +0.05 Sing dlr 1.4110 1.4120 +0.07 Taiwan dlr 32.600 32.872 +0.83 Korean won 1159.40 1161.30 +0.16 Baht 35.93 35.93 +0.00 Peso 46.09 46.14 +0.11 Rupiah 13790.00 13800.00 +0.07 Rupee 64.98 64.98 +0.00 Ringgit 4.2180 4.2200 +0.05 Yuan 6.3513 6.3571 +0.09 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.94 119.66 -0.24 Sing dlr 1.4110 1.3260 -6.02 Taiwan dlr 32.600 31.718 -2.71 Korean won 1159.40 1099.30 -5.18 Baht 35.93 32.90 -8.43 Peso 46.09 44.72 -2.97 Rupiah 13790.00 12380.00 -10.22 Rupee 64.98 63.03 -3.00 Ringgit 4.2180 3.4965 -17.11 Yuan 6.3513 6.2040 -2.32
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