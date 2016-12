アジア通貨動向（8日）＝軟調、ＦＯＭＣ議事要旨控え　人民元は上昇

[8日 ロイター] - 8日のアジア通貨市場では、大半の新興国通貨が軟調となっ た。ここ数日の上昇を受けて利食い売りが出たことや、9月16─17日の米FOMC議 事要旨発表を控え、米利上げ時期を示唆する材料を探ろうとする投資家の様子見姿勢が背 景。 インドネシアルピア が下げを主導。前日までの3日間に6.1%上昇して いた。利食い売りのほか、国内輸入業者のドル買い需要も圧力となった。 シンガポールドル も下落。今月14日のシンガポール金融管理局(MAS )の会合を前に、株安を材料にトレーダーが買い持ちを縮小している。 その中で、休場明けの人民元 は上昇。中国人民銀行(中央銀行)が基準値 (中間値)をより元高に設定したのに加え、人民元の決済利用促進をめざす改革を発表し たことが好感された。 0530GMT(日本時間午後2時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.84 120.00 +0.13 Sing dlr 1.4134 1.4120 -0.10 Taiwan dlr 32.603 32.872 +0.83 Korean won 1159.00 1161.30 +0.20 Baht 35.95 35.93 -0.06 Peso 46.16 46.14 -0.04 Rupiah 13850.00 13800.00 -0.36 Rupee 65.12 64.98 -0.21 Ringgit 4.2180 4.2200 +0.05 Yuan 6.3510 6.3571 +0.10 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.84 119.66 -0.15 Sing dlr 1.4134 1.3260 -6.18 Taiwan dlr 32.603 31.718 -2.71 Korean won 1159.00 1099.30 -5.15 Baht 35.95 32.90 -8.48 Peso 46.16 44.72 -3.12 Rupiah 13850.00 12380.00 -10.61 Rupee 65.12 63.03 -3.21 Ringgit 4.2180 3.4965 -17.11 Yuan 6.3510 6.2040 -2.31