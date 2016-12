UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格下落、ＦＯＭＣ議事要旨受け

(内容を追加、レートを更新しました。) [ニューヨーク 8日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*25.00=2.9365% 前営業日終盤 99*20.50=2.8930% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*03.00=2.1022% 前営業日終盤 99*13.50=2.0650% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*28.75=1.3962% 前営業日終盤 100*01.00=1.3685% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時01分 99*31.25=0.6369% 前営業日終盤 99*31.75=0.6290% 8日の米金融・債券市場は、国債価格が下落した。米連邦準備理事会(FRB)が、 9月の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨を公表、年内の利上げ見送り観測が強ま り、投資資金が債券から株式にシフトした。 終盤の取引で、10年債 は12/32安。利回りは2.100%と、7 日終盤から4ベーシスポイント(bp)上昇した。 30年債 は1━1/2ポイント下落。利回りは2.940%と、5.5 bp上昇した。 10・30年債の利回りは、1週間ぶりの高水準をつけた。 9月16、17両日のFOMC議事要旨で、参加者は米経済について利上げ開始が正 当化できる状態に近いと確認したものの、世界経済の減速が米景気を回復軌道から逸脱さ せることはないとの一段の確信を得るまで待つべきだと判断していた。 市場関係者の1人は「議事要旨公表前は不安がほとんどなかったが、内容も驚くよう なものでなく、株価の反発が債券市場を圧迫した」と指摘した。 FOMC議事要旨の公表前には、130億ドルの30年債入札が行われ、堅調な需要 を集めた。議事要旨を受け、米国株式市場が上昇した。 Tボンド先物12月限 は1━8/32安の156━13/32。 Tノート先物12月限 は11/32安の128━15/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 7.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 4.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -1.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -32.25 (+0.25)))