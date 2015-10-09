13日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 新日銀ネット稼動 閣議・閣議後会見 0850 ９月貸出・預金動向（日銀） 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（９月１４・１５日分） 1030 20年利付国債（10月債）の発行予定額等 1400 ９月消費者態度指数 1500 ＥＳＰフォーキャスト調査 1500 ９月工作機械受注 1500 ９月投信概況 1530 経団連会長会見 東証１部指定 ラックランド 東証２部から ●海外指標など １０月９日（金） 06:45 仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Aug 08:30 英貿易収支（国立統計局） Aug 12:30 カナダ雇用統計 Sep 12:30 米輸出入物価（労働省） Sep 14:00 米卸売在庫（商務省） Aug ◇イベント 13:10 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 13:30 Ｇ２０会見（リマ） 17:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演 ＩＭＦ・世銀年次総会（１１日まで、ペルー・リマ） ノーベル平和賞 ◇休場 台湾（振替休日）、韓国 １０月１０日（土） 10~15Oct 中国マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Sep 10~15Oct 中国人民元建て新規融資（中国人民銀行） Sep １０月１２日（月） 04:01 マレーシア：鉱工業生産 Aug 12:00 インド：鉱工業生産 Aug 12:00 インド：ＣＰＩ Sep 13:00 メキシコ：鉱工業生産 Aug ◇イベント 12:10 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 14:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演 20:30 ブレイナード米ＦＲＢ理事が経済見通しと金融政策について講演 ◇休場 米国〔コロンブスデー、株式は通常取引〕、カナダ、ブラジル １０月１３日（火） 06:00 独卸売物価指数（連邦統計庁） Sep 中国貿易統計 Sep 00:30 豪ＮＡＢ企業景況感指数 Sep 06:00 独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Sep 07:30 スウェーデン：ＣＰＩ Sep 08:30 英消費者物価指数（国立統計局） Sep 08:30 英生産者物価指数（国立統計局） Sep 09:00 独景気期待指数（ＺＥＷ） Oct 10:00 米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Sep 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 18:00 米財政収支（財務省） Sep ◇イベント 12:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 15:45 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演 ◇決算予定 13 Oct AMC Q3 2015 Intel Corp 13 Oct AMC Q3 2015 JPMorgan Chase & Co