アジア通貨動向（9日）＝リンギ・ルピアが大幅高、バーツ・ペソも上昇

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［９日 ロイター］ - ０１３５ＧＭＴ（日本時間午前１０時３５分）現在のアジア 新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.88 119.94 +0.05 Sing dlr 1.3996 1.4044 +0.34 Taiwan dlr 32.838 32.872 +0.10 *Korean won 1159.00 1159.00 +0.00 Baht 35.65 35.98 +0.93 Peso 45.94 46.11 +0.38 Rupiah 13500.00 13860.00 +2.67 Rupee 65.05 65.05 +0.00 Ringgit 4.1220 4.2355 +2.75 Yuan 6.3507 6.3537 +0.05 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.88 119.66 -0.19 Sing dlr 1.3996 1.3260 -5.26 Taiwan dlr 32.838 31.718 -3.41 Korean won 1159.00 1099.30 -5.15 Baht 35.65 32.90 -7.71 Peso 45.94 44.72 -2.65 Rupiah 13500.00 12380.00 -8.30 Rupee 65.05 63.03 -3.11 Ringgit 4.1220 3.4965 -15.17 Yuan 6.3507 6.2040 -2.31 ＊韓国市場は休場。
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