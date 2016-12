アジア通貨動向（9日）＝軒並み上昇、ハト派的なＦＯＭＣ議事要旨受け

[シンガポール 9日 ロイター] - 9日のアジア通貨市場では、新興国通貨が軒 並み上昇した。9月の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨がハト派的な内容で、 年内利上げの観測が後退したことを受け、高金利通貨が買われている。 インドネシアルピア は4%超の上昇。 マレーシアリンギ は薄商いの中、3%超上昇。原油価格上昇が支援した。 ノルディア銀行(シンガポール)のジェスパー・バーグマン氏は「新興国市場からの 資金流出がおそらく行き過ぎたため、改善の兆しを受けて投資家がすぐ戻ってきたようだ 。米ドル/アジア通貨で特にその動きが顕著だ」と指摘した。 週間では、ルピアが9.9%高となり、14年超ぶりの週間上昇率を記録する見通し 。リンギも7.0%高。1998年9月のペッグ制導入以来、最大の週間上昇率となる見 通し。 タイバーツ は2.6%高、フィリピンペソ は1.9%高で、韓国 ウォン も同程度の上昇。 0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.97 119.94 -0.03 Sing dlr 1.4017 1.4044 +0.19 Taiwan dlr 32.838 32.872 +0.10 *Korean won 1159.00 1159.00 +0.64 Baht 35.63 35.98 +0.98 Peso 45.91 46.11 +0.44 Rupiah 13320.00 13860.00 +4.05 Rupee 64.83 65.05 +0.35 Ringgit 4.1200 4.2355 +2.80 Yuan 6.3487 6.3537 +0.08 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.97 119.66 -0.26 Sing dlr 1.4017 1.3260 -5.40 Taiwan dlr 32.838 31.718 -3.41 Korean won 1159.00 1099.30 -5.15 Baht 35.63 32.90 -7.66 Peso 45.91 44.72 -2.59 Rupiah 13320.00 12380.00 -7.06 Rupee 64.83 63.03 -2.77 Ringgit 4.1200 3.4965 -15.13 Yuan 6.3487 6.2040 -2.28 *韓国市場は休場。