[東京 9日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。

Friday, 09 October, 2015------------------------------------- ●海外分● ◇イベント 13:10 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 13:30 G20会見(リマ) 17:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演 IMF・世銀年次総会(11日まで、ペルー・リマ) ノーベル平和賞 ◇休場 台湾(振替休日)、韓国

Monday, 12 October, 2015-------------------------------------

●海外分● ◇イベント 12:10 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 14:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演 20:30 ブレイナード米FRB理事が経済見通しと金融政策について講演 ◇休場 米国〔コロンブスデー、株式は通常取引〕、カナダ、ブラジル

Tuesday, 13 October, 2015------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 9月貸出・預金動向(日銀) 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨(9月14・15日分) 1030 20年利付国債(10月債)の発行予定額等 1500 9月工作機械受注 1500 9月投信概況 1530 経団連会長会見 ●海外分● ◇イベント 12:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 15:45 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演 ◇決算予定 13 Oct AMC Q3 2015 Intel Corp 13 Oct AMC Q3 2015 JPMorgan Chase & Co

Wednesday, 14 October, 2015------------------------------------- 0850 9月企業物価指数(日銀) 0850 9月マネースストック(日銀) 1030 5年利付国債の入札発行 1245 5年利付国債の入札結果 1515 5年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 00:00 シンガポール:金融政策発表 18:00 米地区連銀経済報告

◇決算予定 BAC.N Q3 2015 Bank of America Corp WFC.N Q3 2015 Wells Fargo & Co

◇休場 マレーシア、インドネシア

Thursday, 15 October, 2015------------------------------------- 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 2年利付国債(11月債)の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1300 9月マンション発売(不動産経済研究所) 1600 日本商工会議所会頭会見 ●海外分● ◇イベント 06:00 インドネシア:中銀金利発表 Oct 14:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が会合に参加 14:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が会合であいさつ 15:00 米財務省インフレ指数連動30年債入札条件 20:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 韓国:中銀金利発表 Oct

◇決算予定 C.N Q3 2015 Citigroup Inc GS.N Q3 2015 Goldman Sachs Group Inc

Friday, 16 October, 2015------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1030 流動性供給入札 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果 1535 黒田日銀総裁あいさつ(全国信用組合大会) 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 Monday, 19 October, 2015------------------------------------- All Day 日銀支店長会議 ●海外分● ◇イベント 1600 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 "Early Childhood Education in the Context of Lifetime Human Capital Investment" カナダ総選挙

◇休場 ◇決算予定 19 Oct BMO Q3 2015 Halliburton Co HAL 19 Oct AMC Q3 2015 International Business Machines

Tuesday, 20 October, 2015------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外分● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 Wednesday, 21 October, 2015------------------------------------- ●海外分● ◇イベント 11:00 トルコ:中銀金利発表 Oct 14:00 カナダ:中銀金利発表 ブラジル:中銀金利発表 ◇休場 香港

Thursday, 22 October, 2015------------------------------------- ●海外分● ◇イベント 11:45 ECB理事会(金利発表) Oct 15:00 米財務省2・5・7年債入札条件 15:00 米財務省2年変動利付債入札条件

◇休場 インド ◇決算予定 22 Oct 11:30 Q3 2015 Caterpillar Inc 22 Oct BMO Q3 2015 Dow Chemical Co DOW 22 Oct BMO Q3 2015 Eli Lilly and Co LLY 22 Oct BMO Q3 2015 3M Co MMM 22 Oct AMC Q1 2016 Microsoft Corp

Friday, 23 October, 2015------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1400 景気動向指数改訂8月分

*経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

*国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

*海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です。

*米短期国債(財務省証券=Tビル)入札予定・入札結果は以下でご覧ください。

