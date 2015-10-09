〔表〕ＩＭＭ通貨先物の取組＝ＣＦＴＣ（10月6日終了週）

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［９日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨先 物の非商業（投機）部門の取組は以下のとおり。 円 06 Oct 2015 Prior week week Long 39,050 39,753 Short 56,649 61,805 Net -17,599 -22,052 ユーロ 06 Oct 2015 Prior week week Long 65,410 61,932 Short 154,220 149,592 Net -88,810 -87,660 ポンド 06 Oct 2015 Prior week week Long 47,700 49,815 Short 52,233 51,862 Net -4,533 -2,047 スイスフラン 06 Oct 2015 Prior week week Long 12,406 13,266 Short 16,376 15,981 Net -3,970 -2,715 カナダドル 06 Oct 2015 Prior week week Long 29,276 36,211 Short 64,286 78,446 Net -35,010 -42,235 豪ドル 06 Oct 2015 Prior week week Long 41,592 44,560 Short 82,431 93,425 Net -40,839 -48,865 メキシコペソ 06 Oct 2015 Prior week week Long 50,942 31,276 Short 56,185 75,727 Net -5,243 -44,451 ニュージーランドドル 06 Oct 2015 Prior week week Long 18,357 20,995 Short 19,328 24,057 Net -971 -3,062 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
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