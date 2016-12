米金融・債券市場＝長期債の価格上昇、当局者の年内利上げ示唆受け

[ニューヨーク 9日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*02.00=2.9222% 前営業日終盤 98*25.00=2.9365% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*06.50=2.0899% 前営業日終盤 99*03.00=2.1022% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*28.25=1.3995% 前営業日終盤 99*28.75=1.3962% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時24分 99*31.00=0.6410% 前営業日終盤 99*31.25=0.6369% 9日の米金融・債券市場は、償還期間が長めの国債価格が上昇した。9月雇用統計が さえない内容となるなか、連邦準備理事会(FRB)の当局者らが、年内利上げは依然可 能との見方を示したことが材料視された。 終盤の取引で、30年債 は14/32高。利回りは2.924%と、前 日から2.2ベーシスポイント(bp)低下した。一時、2週間ぶり高水準となる2.9 70%をつける場面もあった。 10年債 は4/32高。利回りは2.093%で、前日終盤から1.5 bp低下した。一時、約2週間ぶり高水準となる2.138%を記録した。 ニューヨーク連銀のダドリー総裁はCNBCとのインタビューで「私の予想に基づく と」年内の利上げを想定していると明言。「だがこれは予測だ。12月まで多くの情報を 入手するため、確約ではない」と述べた。 アトランタ連銀のロックハート総裁も同様の認識を示した。 市場関係者の1人は「今年終盤の利上げもまだ想定されていると再確認する材料にな った」と指摘した。 FRB当局者らが年内利上げの可能性を示したことで、市場関係者らは短期国債の保 有高を減らして、長期国債保有を増やすなど、利回り曲線フラット化の動きを強めたとみ られている。 より期間の短い国債価格は下落した。5年債利回りは は0.4bp上昇し て1.403%。一時、約1週間半ぶりの高水準をつける場面もあった。 2年債利回り もやや上昇して0.641%と、1週間ぶりの高水準近辺で 推移した。 週明け12日の米金融・債券市場は、コロンブスデーのため休場となる。 Tボンド先物12月限 は16/32高の156━29/32。 Tノート先物12月限 は0.5/32高の128━15.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 7.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 4.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -2.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -32.50 (-0.25)))