アジア通貨動向（12日）＝大方が上昇、全般的なドル安で

[シンガポール 12日 ロイター] - 12日のアジア通貨市場では、大方の通貨 が上昇。年内の米利上げ観測が後退するなか、ドルが全般的に下落している。 人民元 は、8月11日の対ドル基準値(中間値)切り下げ以来の高値をつ けた。中国人民銀行(中央銀行)が基準値を元高水準に設定したことが背景。 休場明けの韓国ウォン は1.4%高の1ドル=1143.5ウォンと7月 15日以来約3カ月ぶりの高値に上昇している。市場筋によると、ウォンの上昇を抑制す るため当局が介入したもよう。 一方、マレーシアリンギ やインドネシアルピア など最近アウトパフ ォームしていた一部の通貨は利食い売りに押されて下落。ただ、全般的なドル安を背景に 下げ幅は限定的となっている。 シンガポールドル も、シンガポール金融管理局(MAS)の政策発表を14 日に控え下落。MASは経済支援に向けて政策を緩和するとみられている。 0600GMT(日本時間午後3時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下 の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.16 120.25 +0.07 Sing dlr 1.3990 1.3949 -0.29 Taiwan dlr 32.376 32.850 +1.46 Korean won 1142.83 1159.00 +1.41 Baht 35.52 35.54 +0.06 Peso 45.81 45.87 +0.13 Rupiah 13430.00 13410.00 -0.15 Rupee 64.75 64.74 -0.02 Ringgit 4.1640 4.1355 -0.68 Yuan 6.3249 6.3453 +0.32 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.16 119.66 -0.42 Sing dlr 1.3990 1.3260 -5.22 Taiwan dlr 32.376 31.718 -2.03 Korean won 1142.83 1099.30 -3.81 Baht 35.52 32.90 -7.38 Peso 45.81 44.72 -2.38 Rupiah 13430.00 12380.00 -7.82 Rupee 64.75 63.03 -2.66 Ringgit 4.1640 3.4965 -16.03 Yuan 6.3249 6.2040 -1.91